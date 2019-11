L'illustratore Marco Somà nelle scuole della Valle Pesio con il progetto C.I.A.U. Chiusa

3 2 1 Via!… E' partito il progetto C.I.A.U. CHIUSA Colorare Illustrare Animare e Unire.

Si tratta di un progetto attivato dall'Associazione Famiglie a Colori tramite bando CSV e interamente finanziato da CSV Centro Servizi per il Volontariato.

Coinvolge trasversalmente tutti i bambini dai 3 ai 14 anni su tutti i plessi scolastici del territorio di Chiusa Pesio.

Per la scuola dell'infanzia del capoluogo e di Vigna è stato realizzato un laboratorio creativo con il famoso illustratore Marco Somà che ha vinto di recente il Premio Andersen Miglior Illustratore 2019. E' inoltre docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Cuneo.

Dopo aver letto la storia de I TRE PORCELLINI da lui illustrata, Marco Somà ha guidato i bambini nella realizzazione di un personaggio della storia.

Venerdì 25 ottobre ha disegnato con i bambini di Chiusa, lunedì 28 ottobre con quelli che frequentano la scuola dell'infanzia a Vigna.

Per la scuola primaria del capoluogo e di San Bartolomeo è previsto un laboratorio sempre con Marco Somà in cui i bambini delle classi 1, 2 e 3 si cimenteranno nella scoperta e invenzione di un personaggio di un libro che potrà poi essere utilizzato come soggetto per una sigla o per una breve storia. Per i bambini delle classi 4 e 5 si tratterà di immaginare e completare delle immagini (fotografie o quadri) più o meno note riprodotte solo parzialmente in modo da sviluppare l'immaginazione e la fantasia dei bambini.

Per i ragazzi della scuola media sono invece strutturati laboratori in più giornate presso i locali della Biblioteca Civica "E. Alberione" e in luoghi del paese che verranno via via individuati.

I ragazzi sono chiamati a realizzare un video e si cimenteranno nel ruolo di autori, produttori, registi, attori, cameramen, truccatori...

I laboratori sono gestiti da Geko Video di Cuneo, azienda con esperienza decennale nel settore delle produzioni video. Saranno presenti Federico Maiocco e Paolo Isaia entrambi docenti presso l'Accademia delle Belle Arti di Cuneo.

L'attività è stata presentata ai ragazzi direttamente a scuola e sabato 26 ottobre 50 ragazzi si sono cimentati in un casting dove ognuno ha avuto assegnato il proprio ruolo nel video. Le attività continueranno il sabato mattina alle ore 10!! Date previste = sabato mattina fino al 14 dicembre.

E' previsto inoltre un evento conclusivo presso la sala Incontri del Parco in data 20 dicembre dove verranno presentate le opere realizzare dai bambini della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria e verrà proiettato il video prodotto dai ragazzi delle scuole medie.