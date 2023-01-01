L'Étape Italy, la magia del Tour tra Alpi e Langhe: due cicloturistiche a Entracque e Mondovì

CUNEO CRONACA - L’Étape Italy by Tour de France non è solo competizione: il format delle cicloturistiche dimostra come lo sport possa essere accessibile a tutti, con percorsi studiati per chi desidera vivere la bici in modo rilassato, immerso nei paesaggi e nella cultura locale.

Un’esperienza pensata per tutti, dai ciclisti più esperti a chi si è avvicinato alla bici da pochi anni, fino agli appassionati di e-bike, con l’obiettivo di unire sport, turismo e convivialità. Il percorso è frecciato e tabellato esattamente come una tappa del Tour de France, utilizzando una segnaletica sviluppata in Francia e applicata anche in Italia, per garantire un’esperienza il più possibile autentica. Lungo il tracciato i partecipanti trovano riferimenti alle tappe storiche del Tour con striscioni e allestimenti che ricreano un’atmosfera unica.

Il cuore pulsante dell’evento è il Villaggio L’Étape, dove domina l’inconfondibile combinazione di giallo e nero. All’interno del villaggio è possibile trovare il Museo del Tour de France, con la storia della corsa e memorabilia speciali provenienti dalla Francia o da collezioni esclusive, ed il merchandising ufficiale del Tour de France.

Nel cuore delle Alpi Marittime, la Cicloturistica de L’Étape Piemonte offre un’esperienza immersiva tra montagne, panorami alpini e borghi caratteristici. Il percorso si sviluppa su 50 km con 795 metri di dislivello, ideale per godersi la bici senza stress, affrontando salite e tratti scorrevoli con il proprio ritmo.

Il percorso prende avvio da Entracque, in Valle Gesso, con una partenza immersa nel tipico paesaggio alpino fatto di boschi, prati e piccoli nuclei abitati. La strada procede verso sud lungo un tracciato regolare e piacevole, che costeggia borghi e aree naturali di interesse, offrendo ai partecipanti un primo tratto scorrevole.

Raggiunta Valdieri, il gruppo attraversa uno dei centri più rappresentativi della valle, dove l’ambiente montano lascia gradualmente spazio a un paesaggio più aperto. La strada verso Borgo San Dalmazzo introduce un contesto più urbano, con un passaggio che permette di cogliere la vita quotidiana del territorio e il legame tra la pianura e le valli circostanti.

Il percorso torna quindi a risalire la valle in direzione di Roccavione, dove il profilo delle montagne ricomincia a farsi vicino e il paesaggio cambia nuovamente. Le ultime curve riportano i ciclisti verso Entracque, chiudendo un anello che alterna tratti naturali, borghi storici e sezioni più abitate, offrendo una panoramica equilibrata del territorio.

Accessibile sia con bici tradizionale sia con e-bike, la Cicloturistica L’Étape Piemonte combina sport, natura e convivialità, regalando ai partecipanti una giornata memorabile tra le vette e i paesaggi unici delle Alpi Marittime.

Il percorso della Cicloturistica di Mondovì è un viaggio nel cuore del Monregalese, pensato per chi ama pedalare senza fretta e godersi ogni chilometro. L’itinerario di circa 60 km con 1.104 metri di dislivello alterna strade tranquille, colline panoramiche e passaggi tra centri storici e borghi tipici.

Il tracciato si sviluppa nel territorio del Monregalese e dell’Alta Langa, attraversando una serie di centri caratteristici e zone collinari tipiche della provincia di Cuneo. La partenza è prevista da Mondovì, da cui il percorso si dirige verso sud seguendo strade provinciali scorrevoli e ben inserite nel paesaggio rurale.

La cicloturistica tocca Bastia Mondovì e Cigliè attraversando un’area segnata da vigneti, boschi e piccoli nuclei abitati. Proseguendo verso Murazzano, il tracciato entra nel cuore dell’Alta Langa, con un susseguirsi di saliscendi regolari e panorami aperti sulle colline circostanti. La strada continua poi verso Marsaglia e Niella Tanaro, dove il percorso alterna tratti più ombreggiati a sezioni esposte, tipiche della morfologia collinare della zona.

Da qui il tracciato risale verso la fine, rientrando progressivamente nell’area monregalese e chiudendo l’anello in direzione Mondovì. L’intero percorso offre una panoramica rappresentativa del territorio, con un’alternanza di paesaggi agricoli, borghi storici e tratti collinari tipici della zona.

Ristori con prodotti locali offrono energia e i sapori autentici del territorio, rendendo ogni sosta un’occasione per scoprire sapori autentici e godersi il territorio. Aperto anche alle e-bike, il percorso della Cicloturistica L’Étape Mondovì permette di vivere il Monregalese con un ritmo personale, unendo fatica giusta, bellezza e spirito conviviale.

La partecipazione alle cicloturistiche è aperta a tutti con una quota di iscrizione di 25 euro, stesso prezzo sia per L’Étape Piemonte (31 maggio 2026) sia per L’Étape Mondovì (20 settembre 2026).

La quota di iscrizione comprende:

la maglia ufficiale

il pacco gara

i ristori lungo il percorso

il pasta party finale.

Anche i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni possono partecipare alle cicloturistiche, purché accompagnati da un adulto per tutto il percorso. In questo modo, L’Étape Italy garantisce un’esperienza sicura e inclusiva per le famiglie, permettendo ai più giovani di vivere la bici e il territorio in totale serenità.

Iscrizioni e informazioni: QUI.

(Photo credit: A.S.O. - ph. Benjamin Becker)