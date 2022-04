L'estate tra musica, outdoor, sport e cultura: così rivive la stagione del turismo a Limone

CUNEO CRONACA - Sarà un’estate ricca di iniziative a base di musica, attività outdoor, sport e cultura quella in programma a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. L’amministrazione comunale ha infatti chiuso la progettazione del cartellone estivo della Perla delle Alpi Marittime, realizzato con il sostegno di associazioni e attività commerciali attive sul territorio, presentando le manifestazioni che accompagneranno turisti e limonesi nella stagione calda.

Dopo lo stop causa Covid degli ultimi due anni, tornano a Limone gli attesissimi concerti al Lago Terrasole. Domenica 24 luglio, sabato 6 agosto e venerdì 19 agosto sono le date fissate per la rassegna Note d’Acqua, manifestazione unica nel suo genere. Tre appuntamenti imperdibili con artisti di alto livello che si esibiranno a 1750 metri d'altitudine su una zattera in mezzo al lago. Gli spettacoli saranno raggiungibili a piedi o con gli impianti della Riserva Bianca.

Il Teatro Alla Confraternita ospiterà la rassegna “Limone Classica”, diretta da Angelo Vinai, ormai divenuta appuntamento musicale tradizionale dell'estate limonese. Tre concerti a ingresso libero su prenotazione, che si terranno il sabato sera nelle seguenti date: 23 luglio (Quartetto Vivaldiano), 6 agosto (Christiana Coppola e Ludovica De Bernardo) e 13 agosto (Irene Sacchetti e Fabio Bussola). Dal 29 al 31 luglio Limone per il terzo anno consecutivo si conferma tappa ufficiale dell’Anima Festival, con tre concerti al Piazzale Boccaccio che coinvolgeranno artisti di fama internazionale. Il programma dettagliato verrà definito nei prossimi mesi.

Nei mesi di luglio e agosto tornano gli incontri settimanali del venerdì pomeriggio “Divertiamoci con i giochi di una volta” dedicati a bambini e ragazzi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente. In Piazza San Sebastiano verranno organizzati svariati pomeriggi di animazioneper i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

Over X Ice Equitazione, invece, propone dal 1° giugno al 18 settembre in zona Maneggio attività per bambini, trekking a cavallo e campus settimanali. I giovedì pomeriggio di luglio e agosto, inoltre, sarà organizzata l'iniziativa “Giochi con il cavallo”, con percorsi di avvicinamento all’equitazione gratuiti per i ragazzi.

Nel weekend del 25-26 giugno ci sarà l’inaugurazione del Museo dello Sci intitolato ad Agostino Bottero con la presentazione del nuovo percorso espositivo, rinnovato negli allestimenti e arricchito con materiali audio-video, realizzato nell’ambito del bando “Musei da Vivere della Fondazione Crc.

Dopo il successo degli anni passati, i venerdì pomeriggio dei mesi di luglio e agosto verranno riproposte le visite guidate del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Accesso gratuito previa prenotazione presso l’Ufficio turistico. La Biblioteca comunale ospiterà cinque incontri letterari a ingresso libero, dove gli autori presenteranno al pubblico i loro ultimi lavori: Gian Michele Gazzola (22 luglio), Paola Gula (30 luglio), Sarah Cogni (13 agosto), Claudio Streri (20 agosto), Davide Ceraso (27 agosto).

Sabato 16 agosto in serata al Piazzale Boccaccio si terrà l’edizione 2022 del Premio internazionale alla buona volontà, con esibizione di artisti, sfilata di moda e consegna del premio per le categorie: cultura, arte, danza, musica, imprenditoria. Direzione artistica Dino Rossetti e Chiara Piscitelli, presenta Barbara Castellani. Ingresso libero, prenotazione posti all’ufficio turistico.

Come di consueto il 28 agosto, ultima domenica del mese, si svolgeranno i festeggiamenti dell’Abaiya, la tradizionale festa in costume che rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore.

Molteplici le iniziative dedicate agli amanti delle attività all’aria aperta. Limone ripropone anche quest’anno le escursioni con il geologo Enrico Collo: sei pomeriggi per ammirare la zona dei Forti del Colle di Tenda e conoscere ed esplorare la storia della conformazione del territorio. Sempre a cura di Enrico Collo saranno le due escursioni serali “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, in programma il 20 luglio e il 17 agosto, per scoprire miti e racconti sulle costellazioni del cielo estivo.

A grande richiesta ritornano le camminate con l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso, che propone escursioni per grandi e piccini desiderosi di esplorare le montagne limonesi. Limone, inoltre, propone numerosi itinerari escursionistici per il trekking, una via ferrata e svariati percorsi per mountain bike raggiungibili con gli impianti di risalita della Riserva Bianca.

Sabato 18 giugno è in programma l’apertura di stagione dell’Alta Via del Sale, la spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mare Ligure, snodandosi tra i 1.800 e i 2.100 metri di quota lungo lo spartiacque alpino principale presso il confine italo-francese. Il transito sarà aperto nei mesi estivi a pedoni, ciclisti e mezzi a motore, questi ultimi con ingressi contingentati.

Ad inaugurare la stagione sportiva limonese sabato 18 giugno sarà la Granfondo La Via del Sale, gara MTB di 50 km che rientra nel circuito off road della Marathon Bike Cup. La competizione partirà da Limone Piemonte il sabato mattina in direzione Liguria, mentre i bambini potranno cimentarsi al pomeriggio con la gimkana della Baby Cup in zona Maneggio.

Il 2 e 3 luglio sarà la volta del Cro Wild Trail, gara di ultra trail running di 90 km lungo lo spartiacque tra Italia e Francia, in single track. Il percorso segue parallelamente l'Alta Via del Sale con partenza da Limone e proseguimento sulle orme dell'Uomo di Cro-Magnon verso Tenda, La Brigue, Saorge, Breil, Olivetta San Michele, Airole ed arrivo al mare di Ventimiglia.

Di nuovo in sella alla bici per la Transalp Experience Limone-Sanremo in programma il 9 luglio. 2.000 anni di storia in 95 km di pura bellezza lungo l'Alta Via del Sale, attraversando in bici panorami mozzafiato delle Alpi e del mare, con sguardi su tornanti vertiginosi e salite spettacolari.

Dal 22 al 24 luglio Limone Piemonte ospiterà la tappa finale della gara di e-enduro, competizione agonistica con bici a pedalata assistita, molto tecnica e competitiva.

Sabato 30 luglio appuntamento da non perdere per gli amanti della corsa in montagna con la Via dei Lupi. Un’emozionante gara di trail running, giunta all’undicesima edizione, che prevede un percorso di 11,4 chilometri con un dislivello positivo di 650 metri ed altrettanti in negativo.

Sabato 6 agosto, infine, si terrà la Stralimone, manifestazione non competitiva lungo i sentieri limonesi dedicata agli appassionati delle corse e delle passeggiate in montagna di ogni età.

Info e programmi: Ufficio Turistico di Limone (0171 925281 - www.limonepiemonte.it)