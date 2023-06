L'EcoFestiValPesio da sempre attento alla natura: al via la 13esima edizione della rinascita

CUNEO CRONACA - L'EcoFestiValPesio, giunto alla sua tredicesima edizione, fu creato nel 2008 da Giancarlo Baudena, con l'approvazione dei soci dell'Associazione Cercando il Cinema, in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio e il Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale dell'Ente Parco. Fin dall'inizio, l'evento fu proposto all'Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio e Peveragno. Nonostante le difficoltà causate dalla crisi economica, l'EcoFestiValPesio è cresciuto costantemente grazie alla grande passione che lo anima.

Purtroppo, a causa della pandemia, l'EcoFestiValPesio è stato interrotto per tre anni. Per riportarlo in auge, Giancarlo Baudena ha organizzato, in collaborazione con l'Associazione Cercando il Cinema e l'Associazione Equazione, la rassegna "Messaggi dalla terra" presso la Biblioteca "Ezio Alberione" di Chiusa di Pesio. Questa rassegna, composta da otto serate che si sono svolte da aprile a giugno, ha proposto i migliori film tratti dalle dodici edizioni precedenti, ottenendo un buon successo.

La tredicesima edizione dell'EcoFestiValPesio prenderà il via con il nuovo logo realizzato da Rossella Baudena, che rappresenta un auspicio per un nuovo importante percorso. I film selezionati saranno proiettati il 27, 30 giugno e il 4 luglio nel cortile ex ospedale di via G. Mauro, 8 a Chiusa di Pesio, alle ore 21. Durante la serata del 27 luglio, in concomitanza con la quindicesima edizione della Festa del Cinema e della Cultura.

Oltre al tema dell’Ecologia, della Biodiversità, i lavori in concorso proporranno vari temi: il mondo dei bambini, la famiglia, il lavoro, l’emigrazione, le piaghe del sociale. Nelle 13 edizioni hanno partecipato film provenienti da 84 nazioni diverse, contribuendo ad un fantastico scambio culturale in ogni parte del mondo. Come le ultime edizioni del festival anche questo evento è realizzato in economia con tanta passione e volontariato. L’entrata è libera.