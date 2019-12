L'Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo applaude i suoi campioni: numero record di tesserati

SERGIO RIZZO - Si è svolta presso il ristorante "Commercio" di Roccaforte Mondovì (Cuneo) la tradizionale cena sociale dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, condotta con professionalità da Paolo Cornero. La riunione conviviale è stata l’occasione per riunire atleti, ex-atleti, dirigenti, tecnici, genitori, sponsor e istituzioni al termine di una ricca stagione sportiva.

Una platea molto numerosa si è radunata per festeggiare un anno intenso per il sodalizio monregalese, caratterizzato dal rinnovo del Consiglio direttivo con Fabio Boselli eletto in estate a ricoprire la massima carica. Un vero e proprio “passaggio di testimone” ceduto da Marcella Carpanelli, presidente dal 2014 ma che rimane a dare il proprio contributo come consigliere.

“In questo 2019 – ha commentato il presidente Boselli – in cui ho avuto l’onore e l’onere di essere chiamato a ricoprire questa prestigiosa carica, abbiamo cercato di proseguire in quella direzione che negli anni ci ha portato grandi soddisfazioni. Al termine della stagione non posso che ritenermi soddisfatto dell’anno appena concluso, sia in termini di risultati sportivi, che di crescita societaria. La direzione è quella giusta, ma il percorso sarà lungo e impegnativo. Sono sicuro però che, con l’aiuto dei consiglieri, dei tecnici e dei volontari saremo in grado tutti insieme di superare le difficoltà che si presenteranno. Per questo, il mio primo ringraziamento va all’intero consiglio direttivo dell’Atletica Mondovì. Persone serie e puntuali con le quali mi sono facilmente integrato. Un grazie va naturalmente a tutti coloro che permettono lo svolgersi delle varie attività, in particolar modo alla Fondazione Crc e della Banca Alpi Marittime, da sempre molto vicine alla nostra realtà e al crescente numero di sponsor, - Acqua S. Bernardo - in primis che crede e sostiene il nostro impegno. La loro fiducia non solo è indispensabile ma ci rende ancor più orgogliosi del ruolo che ci è stato conferito”.

È intervenuto anche Luca Robaldo, assessore allo Sport del Comune di Mondovì, che ha voluto sottolineare l’impegno dell’amministrazione nel supportare le associazioni sportive locali e la valenza della sana pratica sportiva. Il consigliere provinciale Pietro Danna che ha portato il saluto del presidente Borgna e Claudia Martin nella duplice veste di rappresentante della Fondazione Crc e del Coni. Gianpiero Gasco in qualità di consigliere C.d.a. Bam e Lorenzo Colombero presidente Fidal Cuneo. Presente anche Ezio Tino (Panathlon Mondovì).

Nel corso della serata sono stati presentati per le foto di rito i 15 componenti del consiglio direttivo e i 26 tecnici che a vario titolo supportano l’attività sportiva e, soprattutto è stato “scoperto” il nuovo logo della sezione Triathlon dell’Atletica Mondovì.

Il consigliere Alberto Ribezzo, referente della disciplina, ha presentato alla platea il nuovo progetto “TriAtletica Mondovì” che segue proprio l’idea di crescita della società con cui si intende coinvolgere tutti gli appassionati a questo nuovo sport dai giovani ai senior.

Nel dettaglio poi, il segretario Enrico Priale è partito dal dato più interessante. I 373 tesserati dell’Atletica Mondovì. Un numero record che colloca il sodalizio monregalese sul podio in Piemonte e che prosegue il trend positivo iniziato dieci anni or sono certificando così il buon lavoro svolto. Un record possibile grazie anche all’apertura del polo di allenamento di Ceva dopo la positiva esperienza di quello di Carrù.

L’associazione è stata impegnata su diversi fronti organizzativi: dall’organizzazione della gare: XXª edizione del Meeting nazionale di Primavera del 23 giugno, 20° nel ranking dei migliori Meeting d’Italia, IIª, fase dei campionati di società assoluti, Festa dell’Atletica 1 Maggio, Grand prix lanci a settembre, giornata conclusiva del Progetto “AtleticaMente” 23 maggio, ai progetti con le scuole elementari e medie con “L’Atletica va a scuola”, al grande successo del campus estivo “Athletics Sport Camp”, ai raduni Regionali della Fidal che da 20 anni si svolgono a fine agosto a Mondovì.

Il tutto reso possibile grazie agli sponsor in particolare all’Acqua S. Bernardo, che anche nel 2020 sarà main sponsor. “Nel 2018 - ha concluso Marcella Carpanelli - abbiamo deciso di istituire una targa “Milvio Fantoni” che premia il migliore risultato under 18 di un nostro tesserato. Quest’anno il riconoscimento è andato ad Adele Roatta con il crono di 6’35”24 ottenuto a Forlì in occasione dei Campionati Italiani Cadetti dove ha vinto il la medaglia di bronzo”.

Sergio Rizzo

(Nelle foto: immagini relative alle premiazioni di sabato sette dicembre a Roccaforte Mondovì)