L'arte come specchio della società: GrandArte presenta a Cuneo il catalogo di "Help"

CUNEO CRONACA - L’associazione culturale grandArte presenta il catalogo della rassegna HELP - Humanity, Ecology, Liberty, Politics. L'appuntamento è per venerdì 14 marzo alle 17:30, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc in via Roma 15, a Cuneo.

"Una sorpresa che è andata oltre le aspettative". Così gli organizzatori hanno definito "Help - Humanity, Ecology, Liberty, Politics", la rassegna promossa da grandArte, che alla fine del 2022 ha potuto contare ben 37 mostre organizzate in 21 Comuni della provincia di Cuneo, con il coinvolgimento di 27 curatori, 186 artisti e la collaborazione di una trentina tra istituzioni e associazioni del territorio.

Un grande impegno collettivo che ha avuto come primi protagonisti tanti soggetti uniti dalla convinzione che l’arte, oggi più che mai, possa essere necessaria per confrontarsi e ragionare sui problemi che affliggono l’uomo contemporaneo e il pianeta su cui vive e che solo la cultura, attraverso la solidarietà e la condivisione, possa offrirci prospettive migliori di quelle che abbiamo di fronte.

"A premiare la nostra convinzione - scrivono gli organizzatori - è stato il pubblico, quello registrato nelle 37 mostre: 108.500 visitatori, a cui possiamo tranquillamente aggiungere altre 20.000 persone, ma il numero è in difetto, mancano i fruitori dei mesi relativi all’esposizione al Parco Parri a Cuneo che hanno potuto godere delle opere d’arte della mostra all’aperto che grandArte ha organizzato".

Il progetto Grandarte 2022 HELP - Humanity, Ecology, Liberty, Politics ha avuto il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Cuneo con adesione e patrocinio di Comune di Alba, Comune di Bene Vagienna, Comune di Borgo San Dalmazzo, Comune di Bra, Comune di Busca, Comune di Caraglio, Comune di Cuneo, Comune di Demonte, Comune di Dogliani, Comune di Dronero, Comune di Fossano, Comune di Garessio, Comune di Limone, Comune di Manta, Comune di Mondovì, Comune di Rittana, Comune di Sale San Giovanni, Comune di Saluzzo, Comune di Savigliano, Comune di Valdieri, Comune di Vinadio. La rassegna si è avvalsa del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Città di Cuneo; contributo di Regione Piemonte, Comune di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione CRT; e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, ATL del Cuneese, La Guida, Lannutti logistica e trasporti, ACDA, Armando Group, Wedge Power, Confartigianato Cuneo, Generali assicurazioni Cuneo, Limone Riserva Bianca, Marcopolo, Paneco Ambiente, Merlo spa.