"L'arte che mette radici" nei boschi e nelle borgate: al via Radis al Chiot Rosa di Rittana

CUNEO CRONACA - Con la partenza della seconda edizione Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico ideato e promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT – ente art oriented della Fondazione CRT – in collaborazione con la Fondazione CRC, tornano anche gli appuntamenti del public program che avvicineranno il pubblico all’inaugurazione dell’opera di Petrit Halilaj, prevista per il 5 ottobre 2025.

Avviato a maggio con un intervento dal titolo "L’arte che mette radici" con la curatrice Marta Papini e il giornalista Nicolas Ballario nell’ambito del Festival della TV di Dogliani, il public program prosegue a luglio, settembre e ottobre con una nuova edizione di Supercondominio e un programma di valorizzazione delle opere di arte pubblica nella provincia di Cuneo, con un focus specifico sul progetto A Cielo Aperto di Fondazione CRC.

Ideati da Barbara De Micheli, project manager e producer con consolidata esperienza nella gestione di progetti artistici e culturali, questi itinerari di scoperta delle opere diffuse sul territorio cuneese offriranno al pubblico l'opportunità di esplorare un patrimonio artistico che si fonde con il paesaggio e le comunità locali. Il progetto si riconnette al lavoro di mappatura e valorizzazione avviato dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, in occasione della precedente edizione di Radis, una pubblicazione, curata da Vittoria Martini, che censisce e racconta opere radicate nei luoghi, ispirate dalle loro storie e dal dialogo con le comunità che li abitano.

Domenica 6 luglio la giornata sarà dedicata all’opera le masche di Giulia Cenci, realizzata in occasione della prima edizione di Radis: alle ore 12.30 si terrà una passeggiata guidata nel Chiot Rosa (Rittana) in compagnia della curatrice Marta Papini, alla scoperta delle sculture nel bosco in dialogo con il paesaggio create da Giulia Cenci; sarà possibile consultare materiali sulla genesi dell’opera e testimonianze sul contesto ospitante.

A seguire, alle 13.30, un picnic aperto a tutti per condividere un pranzo all’aria aperta in compagnia de le masche: ogni famiglia riceverà un kit di benvenuto con pane fresco e un assaggio di prodotti del territorio, ritirabile direttamente al Chiot Rosa. Il resto del picnic è libero e a cura dei partecipanti, con la possibilità di acquistare un pranzo completo d’asporto presso il Bistrò del Rio in piazza a Rittana. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.00, si terranno attività per bambine, bambini e famiglie: animazione, laboratori creativi e momenti di gioco per scoprire in modo divertente le sculture nel bosco; si rientrerà al Centro della Comunità di Rittana alle 16.30 per la merenda offerta da L’Èra Granda, servita presso il Bistrò del Rio. A seguire, alle 17.00, lo spettacolo Famiglia Mirabella, a cura di Mirabilia, inserito nella programmazione del Nuovi Mondi Festival. Per informazioni e per assicurarsi il kit di benvenuto: radispiemonte@gmail.com. Per prenotare un pasto da asporto al Bistrot del Rio: +39 338 336 0619.

La seconda edizione di Radis, curata da Marta Papini, vedrà l’artista visivo kosovaro Petrit Halilaj realizzare un’opera permanente nella Borgata Valdibà, nel territorio di Dogliani, un punto panoramico nel cuore delle Langhe, lungo una strada che conduce da Dogliani a Monforte d’Alba e che dalla primavera all’autunno è meta di cicloturismo, passeggiate ed escursioni. Qui, accanto alla Chiesa di San Bartolomeo e alla sua canonica, al posto di un piccolo edificio a due piani non più agibile, che fino agli anni Sessanta era la scuola di borgata, Petrit Halilaj realizzerà un’opera dalla serie Abetare, creata a partire da disegni incisi sui banchi di scuola. L’opera che andrà a occupare lo spazio lasciato dalla ex scuola rappresenterà una casa stilizzata e senza muri, popolata da creature inventate provenienti sia dai banchi delle Langhe sia dei Balcani che, incontrandosi, la faranno diventare un monumento al linguaggio universale dell’immaginazione e della fantasia.

Per il programma completo del public program e informazioni sulle modalità di partecipazione, si prega di visitare il sito www.radis-crt.it.