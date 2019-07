L'arte ai confini del corpo: Emanuele Borello di Bra sul podio ai mondiali di body painting

ALICE MARINI - Se il corpo ha confini, non c'è invece limite alla fantasia di un body painter che lo dipinge. Non ha mancato di stupire il braidese Emanuele Borello, 39 anni, originario di Verzuolo (Cuneo), arrivato terzo al Festival mondiale di body painting che si è tenuto a Klagenfurt in Austria, gareggiando nella categoria aerografo.

L'artista ha interpretato temi legati all'ambiente e alla natura: "Intergalactic zoo" e "Clear mind clean planet", ovvero un mondo fatto di animali alieni con l'uomo al centro, ma in gabbia, costretto a combattere una guerra contro se stesso; poi un'altra visione, più mistica, legata ai temi dell'ecologia, dove l'uomo si allontana da ogni forma di egoismo per ricongiugnersi alle origini della Terra.

Tutta questa arte, ricchissima di particolari e dunque anche molto difficile da realizzare, ha ridisegnato il corpo della modella romana Luisa Fioravanti. "Il primo giorno non sono riuscito a definire come volevo il mio lavoro - racconta Emanuele, che durante le gare è stato affiancato dall'aiutante Veronica Bottigliero di Torre del Greco- mentre nella finale abbiamo ottenuto il punteggio più alto. La somma dei punti mi ha così regalato il terzo posto".

In passato l'artista aveva portato il suo talento a Cuneo, durante la manifestazione "Arte in piazza", dove era stato premiato per i magnifici lavori realizzati sui corpi delle modelle.

Alice Marini