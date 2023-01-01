L'anticiclone cede: mercoledì anche in Granda temporali intensi, grandine e raffiche di vento

CUNEO CRONACA - Un anticiclone di matrice nordafricana mantiene per martedì 14 luglio cieli soleggiati, con qualche rovescio sulle Alpi e sul Piemonte settentrionale.

Mercoledì 15 luglio - fa sapere Arpa Piemonte - l'avvicinarsi di una depressione a nord delle Alpi e il transito di aria più fresca in quota causeranno un deciso aumento dell'instabilità, con i primi temporali sui rilievi alpini da metà giornata; dal pomeriggio l'instabilità si estenderà alle pianure con temporali anche molto intensi in transito da ovest verso est, fulminazioni diffuse, raffiche di vento forti o molto forti e grandine anche di medie e grandi dimensioni.

Le precipitazioni sono attese in esaurimento in nottata. Giovedì mattina cieli nuovamente soleggiati ma, nel pomeriggio, la flessione da sud-ovest e l'intensificazione della ventilazione in quota potrà portare nuovamente a rovesci sui rilievi e qualche temporale sul Piemonte settentrionale e meridionale. Venerdì irregolarmente nuvoloso e rovesci in montagna.

Mercoledì 15 luglio

Nuvolosità: poco nuvoloso al mattino; dalle ore centrali formazione di cumuli sui rilievi in successivo transito sulle pianure.

Precipitazioni: temporali in formazione dalle ore centrali a partire dalle Alpi occidentali, in successivo transito e intensificazione sull'intera regione. Fenomeni localmente forti o molto forti.

Zero termico: in calo, sui 4200 metri a nord e 4500 metri a sud. Venti: occidentali in montagna; sulle Alpi deboli o localmente moderati in aumento a moderati o localmente forti nel pomeriggio, in Appennino deboli con locali rinforzi in serata. Nella seconda parte della giornata nordorientali sul Piemonte settentrionale e meridionali a sud. Forti raffiche di vento al passaggio dei temporali.

Altri fenomeni: fulminazioni diffuse, raffiche di vento anche molto forti e grandinate di medie e grandi dimensioni in occasione dei temporali più intensi.

Giovedì 16 luglio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio con cumuli sulle Alpi e sul basso Piemonte e nubi alte a nord.

Precipitazioni: dalle ore centrali sviluppo di rovesci sulle Alpi, con possibilità di fenomeni più intensi sul Piemonte settentrionale; dal pomeriggio possibile estensione delle precipitazioni alle pianure meridionali.

Zero termico: senza variazioni di rilievo, sui 4200 metri a nord e 4600 metri a sud.

Venti: moderati o forti occidentali in quota sulle Alpi. Deboli o moderati meridionali sull'Appennino con rinforzi nel pomeriggio, deboli variabili in pianura.

Venerdì 17 luglio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con parziali schiarite dal pomeriggio a partire dalle pianure occidentali.

Precipitazioni: diffusi rovesci sulle Alpi con possibile interessamento delle pianure in serata.

Zero termico: in deciso calo a nord fino ai 3900 metri e in leggera diminuzione a sud fino ai 4400-4500 metri.

Venti: moderati o localmente forti dai quadranti occidentali sulle Alpi; deboli o moderati in Appennino, da nord-est al mattino, in successiva rotazione da sud e quindi da sud-est; deboli variabili altrove.