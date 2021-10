L'Alta Valle Po luogo di ispirazione per i Marlene Kuntz: libri, film, ambiente e musica a Ostana

CUNEO CRONACA - Mercoledì 20 ottobre, Viso A Viso dà avvio ad Ostana - uno tra i borghi più belli d'Italia e conosciuto per essere un "laboratorio di rinascita metromontana e culturale", ai piedi del Monviso, in provincia di Cuneo - alle numerosissime attività collegate a "Marlene Kuntz. Karma Clima", la music factory proposta dalla rock band cuneese.

Si parte il 20 ottobre dalle 10 alle 18 con la Biblioteca Vivente delle Alpi, una giornata speciale per realizzare nuovi volumi e consultare quattro "libri umani" (clicca QUI). Il giorno successivo, 21 ottobre, il Festival CinemAmbiente proporrà una sua puntata straordinaria con la proiezione dei film The Great Green Wall. Un sogno ecologista, un viaggio musicale di Jared P. Scott (ore 18.00) e In Praise of Nothing di Boris Miti (ore 20.30), due film musicali che parlano di ambiente, cambiamento climatico, consapevolezza, resilienza, rinascita e innovazione green, con la partecipazione dei Marlene Kuntz.

La Fondazione Fitzcarraldo inaugurerà poi a Ostana il 22 ottobre (ore 14.30) il percorso di formazione sperimentale “EuHeritage Experience Design” (nell’ambito del programma UE Erasmus+), curato insieme a Materahub e pensato per accompagnare progettisti da tutta Italia nella definizione di esperienze di visita del patrimonio culturale che mettano il viaggiatore al centro del processo di design.

Ultimi due appuntamenti della settimana, sabato 23 ottobre (ore 16.00), in collaborazione con Unioncamere Piemonte, le Terre del Monviso esprimono il loro potenziale dando voce a dieci imprese attive in montagna, guidate da giovani imprenditori e imprenditrici, e domenica 24 (ore 16.00), Tones on the Stones dialoga con i Marlene Kuntz e gli stakeholder della cultura del territorio portando il racconto della musica in contesti wild, dalle cave ai ghiacciai. Durante le tre residenze i Marlene Kuntz realizzeranno il nuovo disco, con la produzione artistica di Taketo Gohara.

Karma Clima nasce da un’intuizione intrigante: far sì che la terna di residenze possa favorire sinergie con opportunità extra-musicali, dal cinema allo spettacolo, dall’ambiente al turismo, dalle imprese innovative di montagna all’innovazione, creando qualcosa di nuovo (e unico) anche in materia di business culturale. Una co-progettazione che mira a far interagire l'arte dei Marlene Kuntz con le peculiarità della dimensione rurale e montana, territori che diventano contenitori di tematiche moderne e urgenti : lo sviluppo economico alternativo a modelli che la pandemia sta mettendo a dura prova, il turismo sostenibile e creativo, la questione ambientale, tema di fortissima e impellente urgenza il cui impatto è sempre meno ignorabile.

(Foto Michele Piazza)