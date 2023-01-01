L'alta pressione garantisce stabilità, ma da mercoledì tornano nubi e piogge in Granda

CUNEO CRONACA - Un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce condizioni prevalentemente stabili sul Piemonte per i prossimi giorni.

Tuttavia - fa sapere Arpa Piemonte - correnti dai quadranti occidentali in quota favoriranno il transito di velature, mentre flussi umidi meridionali negli strati medio-bassi determineranno una nuvolosità irregolare in Appennino, associata a deboli precipitazioni da martedì.

A partire da mercoledì il graduale cedimento del promontorio, legato all'approfondimento di una saccatura atlantica sul Marocco, porterà a un aumento delle nubi sul settore orientale, associate a possibili deboli piogge nel pomeriggio di giovedì.

Secondo il sito Nimbus, il sito ufficiale della Società Meteorologica Italiana (SMI), un promontorio di alta pressione si è esteso alle regioni alpine e lungo il suo bordo scorrono correnti atlantiche che si limiteranno a velare il cielo e convogliare aria più mite da ovest.

Aria più umida affluirà invece nei bassi strati dal Mar Ligure favorendo la formazione di nubi basse su parte della pianura e delle colline e locali piogge o pioviggini.

Da venerdì il flusso umido meridionale si accentuerà anche in quota per l'approssimarsi di una depressione dall'Atlantico.



Di seguito le previsioni di Arpa Piemonte per i prossimi giorni.

Martedì 13 gennaio

Nuvolosità: velature in transito e nubi basse sull'Appennino, in progressiva estensione alle pianure orientali nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate sull'Appennino.

Zero termico: in deciso calo sui 1500-1700 metri a nord e 2500-2600 metri a sud.

Venti: moderati o localmente forti da sud-ovest in montagna e deboli prevalentemente occidentali in pianura.

Mercoledì 14 gennaio

Nuvolosità: cielo nuvoloso per nubi basse su Appennino e settore orientale, irregolarmente nuvoloso altrove per transito di velature, più spesse in serata.

Precipitazioni: deboli sull'Appennino al mattino.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1500-1700 m a nord, in calo sui 2200-2400 metri a sud.

Venti: moderati da sud-ovest in montagna, con rinforzi al mattino sulle Alpi, e deboli prevalentemente occidentali in pianura

Giovedì 16 gennaio

Nuvolosità: cielo nuvoloso per nubi basse su Appennino e settore orientale, irregolarmente nuvoloso sulle pianure occidentali e più soleggiato sulle Alpi.

Precipitazioni: deboli in Appennino, in estensione alle pianure orientali nel pomeriggio.

Zero termico: in calo sui 1500-1600 metri, con valori intorno a 1800 m in Appennino.

Venti: moderati da sud-ovest sulle Alpi, in intensificazione nel pomeriggio, e moderati da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura.