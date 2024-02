I talentuosi musicisti dell'Akedon Quintet domenica a Cuneo per "Incontri d'Autore"

CUNEO CRONACA - Il prossimo appuntamento con Incontri d'autore è fissato per domenica 25 febbraio presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, situato in via Roma 15, alle 16:30. Protagonista l'Akedon Quintet, un ensemble di talentuosi musicisti guidati dal pianista Valter Favero.

L'ensemble, composto da Carlo Lazari al violino, Silvestro Favero alla viola, Giuseppe Barutti al violoncello e Patrizia Pedron al contrabbasso, vanta una straordinaria reputazione nell'interpretazione di repertori classici e contemporanei.

Questo concerto rappresenta il quarto appuntamento della XX edizione della rassegna "Incontri d'Autore", un evento che continua a suscitare interesse e ammirazione nel panorama culturale locale e non solo. Organizzato con cura e passione da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, di Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo, questa rassegna si propone di promuovere l'eccellenza artistica e offrire al pubblico esperienze musicali uniche ed emozionanti.

L'ingresso per assistere al concerto è di 8 euro e, per garantirsi un posto, è possibile effettuare la prenotazione inviando un'email a incontridautore@yahoo.it o contattando direttamente il numero 333.4984128. In alternativa, è possibile inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 393.3314628.