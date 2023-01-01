L'addio a Paola Allamandola (47 anni), maestra amata dai bimbi a Ceva

SERGIO RIZZO - La città di Ceva piange Paola Allamandola (47 anni), scomparsa prematuramente e improvvisamente. Stimata maestra alla scuola dell’infanzia del’IC Attilio Momigliano, Paola lascia alle spalle molte persone amate.

L'Amministrazione comunale di Ceva ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari: "Una tragedia per tutti noi, un dolore che ci lascia sgomenti e che, purtroppo, condividiamo con più comunità, con altri paesi a noi limitrofi, siamo semplicemente senza parole. Paola si prendeva cura dei nostri bambini aiutandoli a crescere presso la scuola dell'infanzia, dedicava ai più piccoli amore, dedizione e professionalità. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante per chi ci ha lasciato prima del tempo".

Il funerale sarà celebrato lunedì 3 novembre, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Sale San Giovanni.