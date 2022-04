L'acqua, tra sopravvivenza e vita: a Cuneo una mostra fotografica sul clima che cambia

ALICE MARINI - E' difficile comprendere la gravità di una situazione fino a che non ci si trova faccia a faccia con la realtà. Con il cambiamento climatico succede esattamente questo: disastri ambientali, perdita di biodiversità, inquinamento, carenza idrica ci preoccupano, ma allo stesso tempo li avvertiamo come problemi distanti, che si susseguono con una rapidità mai vista. Le immagini dei grandi fotografi in mostra da venerdì 29 aprile nello Spazio Innovazione di via Roma 17, a Cuneo, ci mostrano proprio la velocità con cui il clima sta cambiando.

Sono circa 4 miliardi le persone, sui 7,8 miliardi di abitanti della Terra, che sperimentano già una grave carenza d'acqua per almeno un mese all'anno. In provincia di Cuneo, dove le montagne sono quasi completamente spoglie, così come in Piemonte, è stato uno degli inverni più asciutti degli ultimi 65 anni. "Acqua, una risorsa insostituibile" è infatti il titolo della mostra immersiva organizzata da Crc Innova e Fondazione Artea, in collaborazione con National Geographic, che vuole spingere all'azione in un momento in cui il nostro territorio soffre in modo particolare per la carenza d'acqua.

Il percorso espositivo si divide in due sale: sulle pareti vengono proiettati centinaia di immagini, video immersivi e audio originali. Un primo momento esperienziale ed emotivo con proiezioni che colpiscono per la bellezza del Pianeta, alternate a immagini che mostrano la deturpazione causata dal genere umano, con riferimento all'acqua. La parte informativa, nell'ultima sala, mira a trattare diversi temi quali i ghiacciai, il dissesto idrogeologico, la gestione sostenibile di fiumi e laghi, le "strategie" messe in atto dalle piante per fare fronte alla siccità.

"Una mostra che deve generare riflessioni, stimolare all'azione" ha detto Michelangelo Pellegrino, presidente di Crc Innova. "La Fondazione Crc in questi anni - ha ricordato il neo presidente Ezio Raviola - ha promosso attività come le giornate di "Spazzamondo", finanziato il progetto del maxi invaso Serra degli Ulivi a Villanova Mondovì. Il clima è un tema seguito ed è centrale nell'anno del trentesimo anniversario della Fondazione Crc". Otm Company ha ideato e prodotto una mostra (che è partita da Milano, Napoli, per poi fermarsi e ora cambiare focus) che mette insieme conoscenza, coscienza e voglia di cambiare.

La direzione artistica è stata affidata a Studeo Group, agenzia creativa di Milano, mentre la parte informativa, nell'ultima sala, è stata curata dall'Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente. L'esposizione, sostenuta da Generali Assicurazioni Agenzia Generale di Cuneo, Acda, Giuggia Costruzioni, AGC e Tesi, resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 31 luglio, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

