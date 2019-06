L'acqua tra arte contemporanea e scienza al Filatoio di Caraglio: alle 18 s'inaugura la mostra

Oggi (venerdì 28 giugno) alle 18, al Filatoio di Caraglio, in provincia di Cuneo, si inaugura "Under Water", una mostra sull’acqua tra arte contemporanea, scienza e collezioni del Museomontagna di Torino. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 29 settembre, dal giovedì al sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19. La mostra è promossa e organizzata dal Museo della Montagna di Torino con il sostegno della Fondazione Crc, in collaborazione con Fondazione Artea, Fondazione Filatoio Rosso e Comune di Caraglio.

L’evento di Caraglio si pone come continuum del progetto "Post-Water" presentato presso il Museomontagna nei mesi scorsi. Curato da Daniela Berta e Andrea Lerda, il percorso espositivo si articola attraverso video, fotografia, pittura, disegno, scultura e installazione. Sono circa venti gli artisti internazionali presenti, a cui si aggiunge un importante nucleo di fotografie e di documenti storici che appartengonoal Centro Documentazione del Museomontagna di Torino e alla Biblioteca Nazionale del CAI, per un totale di ottanta opere esposte.

Inserito nell’ambito di un dibattito globale che vede protagonista il più essenziale elemento naturale che genera e garantisce il mantenimento della vita, l’acqua, l’allestimento di Caraglio è occasione per sottolineare il profondo legame tra il tema della mostra e le finalità di Acquaviva, progetto finanziato dalla Fondazione Crc nell’ambito del bando "Interventi Faro" e di prossima realizzazione nell’area dell’ex Polveriera di Bottonasco a Caraglio.

In mostra opere di: Andreco, Georges-Louis Arlaud, Pablo Balbontin, Olivo Barbieri, Walter Bonatti, Calori&Maillard, Mircea Cantor, Carolina Caycedo, Nuno da Luz, Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Simon Faithfull, Mario Fantin, Bepi Ghiotti, Cesare Giulio, Jeppe Hein, Frank Hurley, Invernomuto, William Henry Jackson, Adam Jeppesen, Peter Matthews, Elena Mazzi, Arno Rafael Minkkinen, Ryts Monet, Pennacchio Argentato, Laura Pugno, Ernesto Samaritani, Studio Negri, Silvano Tessarollo, Helen Mayer Harrison & Newton Harrison, Gaston Tissandier, Julius von Bismarck, Thomas Wrede.

(Immagine: William Henry Jackson

Photochrom Co., Castle Geyser, Yellowstone National Park, 1898

Da negativo originale di William Henry Jackson

Fotocromia, 17×22,7 cm.

Centro Documentazione Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino. Fondo Fotocromie)