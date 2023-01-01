Junior Ranger: giovani custodi della natura delle Alpi Marittime, ultimi giorni per iscriversi

CUNEO CRONACA - Diventare protagonisti attivi nella tutela dell’ambiente e ambasciatori del proprio territorio: è questa la sfida lanciata dall'Ente Aree Protette Alpi Marittime con il rinnovo del progetto Junior Ranger, una straordinaria opportunità dedicata ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2008 e il 2014 residenti nei comuni di Aisone, Entracque, Valdieri, Roaschia, Vernante, Chiusa di Pesio, Briga Alta e Ormea.

L'Ente, che da ventuno anni aderisce al programma di Europarc Federation - la prestigiosa rete di parchi e riserve naturali in Europa - mette a disposizione 40 posti per un percorso annuale finalizzato a far vivere ai giovani esperienze originali a diretto contatto con la biodiversità, favorendo lo scambio culturale con coetanei europei che condividono la stessa passione per la montagna.

Le attività previste per il nuovo ciclo includono tre incontri di presentazione presso le sedi dell’Ente a Chiusa di Pesio, Valdieri e Vernante, seguiti da uscite mensili sul campo da marzo a giugno, un trekking estivo di più giorni con pernottamento in rifugio a luglio, possibili collaborazioni con altre aree protette in agosto e una serie di escursioni autunnali che culmineranno con l'uscita invernale di dicembre e una festa finale. Per i due partecipanti più attivi, il programma offre inoltre l'esclusiva possibilità di essere selezionati per il camp estivo internazionale organizzato da Europarc.

Oltre alla dimensione ludico-ricreativa, il progetto mira a trasmettere la consapevolezza del ruolo cruciale dei parchi per la conservazione della natura, il turismo sostenibile e lo sviluppo economico locale, prefigurando per i ragazzi anche potenziali sbocchi occupazionali futuri.

Le domande di partecipazione, corredate da una lettera motivazionale che spieghi le aspettative e il desiderio di aderire all'iniziativa, devono essere inviate entro il 15 gennaio 2026 tramite e-mail all’indirizzo info@areeprotettealpimarittime.it o consegnate presso la Sede Amministrativa di Piazza Regina Elena 30 a Valdieri; l'iscrizione prevede una quota annuale di 60 euro comprensiva di assicurazione R.C. e gadget del progetto.

Maggiori dettagli e la modulistica completa sono consultabili sul sito internet dell'Ente all'indirizzo QUI.