Isiline partner di Pian Munè nel rilancio della stagione invernale: riaperto il campo scuola

CUNEO CRONACA - Da questa stagione invernale è attivo il nuovo campo scuola di Pian Munè, realizzato grazie alla proficua collaborazione con Isiline: avviato nell’estate 2021, l’accordo tra il provider saluzzese e la stazione sciistica punto di riferimento della Valle Po, ha garantito la realizzazione di un campo scuola invernale per permettere ai più piccoli di imparare a sciare e ad andare sullo snowboard in totale divertimento. Lungo le piste, infatti, possono essere posizionati diversi elementi per formare un percorso: ogni bambino può così compiere le prime discese all’interno di un percorso colorato e divertente, aspetti fondamentali per garantire ai più piccoli di vivere una giornata indimenticabile sulle piste di Pian Munè.

Per Isiline, storico provider che dal 1995 si occupa di portare connessioni internet performanti in tutto il Piemonte, la sponsorizzazione di questo nuovo campo scuola è un’ulteriore dimostrazione di attenzione e cura del territorio: da sempre, infatti, l’azienda saluzzese è vicina al territorio in cui opera e lo sostiene con diverse iniziative. Con questo nuovo progetto, inoltre, si rafforza ulteriormente la collaborazione tra le due realtà che nei prossimi mesi proseguirà con ulteriori iniziative rivolte alle famiglie e ai tantissimi bambini che frequentano la località di Pian Munè: l’obiettivo condiviso resta quello di fare fronte comune e sostenere ulteriormente l’indotto della montagna nel periodo di ripartenza, nonostante una stagione invernale fortemente condizionata dalle scarse precipitazioni nevose.

"Siamo davvero felici di aver contribuito alla realizzazione del campo scuola a Pian Muné – afferma Virginia Piumatti, responsabile marketing di Isiline –, per poter garantire ai più piccoli un luogo di divertimento, perfetto per imparare a sciare o ad andare sullo snowboard. Questo nuovo progetto rientra perfettamente tra gli obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio di questa collaborazione: sostenere e valorizzare il territorio, offrendo servizi e attrazioni per le famiglie che frequentano la località di Pian Muné, che è una delle realtà più importanti del panorama turistico piemontese".

"Lo sci rappresenta per noi un elemento sociale, un’attività di intrattenimento positivo per la nostra comunità e in particolare per i bambini, oltre che uno sport sano e divertente – aggiunge Marta Nicolino, responsabile della realtà turistica in Valle Po –. Con Isiline abbiamo trovato la giusta collaborazione e la solidale linea di pensiero nel proporci alle famiglie. Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo pacchetto di attività rivolte al territorio. I primi bambini che già si stanno divertendo nel nuovo campo scuola si sono dimostrati entusiasti e con la prossima nevicata, che potrebbe arrivare presto, tutti potranno imparare a sciare divertendosi”.

Per i maestri di sci, Isiline e Pian Munè mettono così a disposizione una nuova attrazione, importantissima per far vivere anche ai più piccoli una fantastica giornata di divertimento e sport all’aria aperta nella magnifica località di Pian Munè.