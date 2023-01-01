"Io della musica non ci ho capito niente": Giulia Mei protagonista del primo talk a Cuneo

CUNEO CRONACA - "Talk about music" è il ciclo di incontri gratuiti, targato The Youth Factor, che ospita a Cuneo giovani talenti e grandi artisti del panorama musicale italiano.

Il primo appuntamento è venerdì 10 aprile, alle 18, presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo con il talk "Io della musica non ci ho capito niente" che vede protagonista Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana trapiantata a Milano che fonde pianismo di matrice classica, cantautorato di ispirazione francese e genovese e sonorità indie pop ed elettroniche, dando vita a un pop d’autore attuale e pungente.

Dopo il primo album Diventeremo Adulti (finalista alle Targhe Tenco), nel 2021 vince il concorso Genova per Voi ottenendo un contratto con Universal Music Publishing, mentre il singolo “Bandiera” (2023) ottiene grande attenzione da critica e pubblico, diventa virale con oltre quattro milioni di ascolti e conquista anche la giuria di X Factor 2024, consolidando la sua visibilità sulla scena musicale italiana. La canzone vince, inoltre, il premio della critica a Voci per la libertà – Amnesty International 2024 ed è stata scelta dal regista Massimiliano Bruno come colonna sonora del suo nuovo film “Due cuori e due capanne” uscito a gennaio 2026, in cui Giulia Mei debutta sul grande schermo interpretando sé stessa.

Il titolo scelto per il talk è lo stesso del suo nuovo album, Io della musica non ci ho capito niente, uscito lo scorso anno e accolto dalla critica come uno degli album italiani più belli e importanti del 2025. Un incontro per riflettere sul linguaggio della musica, la parola scritta e la parola cantata, e sul bisogno di libertà, sonora ed emotiva, che la musica può dare. Durante l’incontro la musicista ci presenterà alcuni suoi brani in versione unplugged.