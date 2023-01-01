"Intorno alla chitarra": i suoni del Sudamerica protagonisti ad Alba con Caruso e Tavolaro

CUNEO CRONACA - I chitarristi Dario Caruso e Fernando Tavolaro sono gli ospiti del secondo appuntamento della rassegna “Intorno alla chitarra”, venerdì 17 aprile alle ore 20:45. Il loro concerto, “Al ritmo de la tierra”, è un viaggio nel Sudamerica ed in particolare nelle tradizioni sonore dell’Argentina.

Dario B. Caruso predilige il repertorio del Novecento e la sua opera di divulgazione musicale avvicina la platea oltre le barriere generazionali in "una modernità ponderata", come ama definirla. Fernando Carlos Tavolaro, esperto in interpretazione della musica latinoamericana, ha aggiunto alla formazione musicale classica il gusto per la musica popolare, componendo opere con un linguaggio proprio e originale. Due differenti esperienze musicali che si fondono e trovano sintonia nelle suggestioni argentine e nei colori del Sudamerica.

La direzione artistica della Rassegna è del maestro Ignazio Viola. Opening act: Luca Benvegnù ex allievo del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba. La XIX edizione di Intorno alla Chitarra è organizzata dall’Associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” ed è ospitata nel suggestivo Coro della Maddalena di via Vittorio Emanuele. Ingresso gratuito per i minorenni. Per tutti gli altri spettatori è previsto un contributo di 5 euro, comprensivo di tessera associativa ASAMIMUS.