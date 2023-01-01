Instabilità fino a venerdì, migliora nel weekend: online il nuovo Atlante Arpa delle piogge intense

CUNEO CRONACA - Una saccatura atlantica darà avvio a una fase instabile sul Piemonte. Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre - fa sapere Arpa Piemonte - l'arrivo del fronte atlantico determinerà la formazione di temporali sparsi, più probabili sulle Alpi e sulla zona nord-orientale.

Dalla sera e fino al mattino di giovedì temporali localmente più forti saranno possibili sulla parte più orientale della regione, dall'Appennino ligure alle zone di confine con la Lombardia fino al Lago Maggiore. Saranno possibili locali temporali persistenti e nubifragi.

Dal pomeriggio di giovedì e fino a venerdì mattina nuovi temporali si svilupperanno in modo sparso, più probabilmente sulle zone pedemontane e le pianure adiacenti, a causa dell'approfondimento di un minimo di pressione al suolo legato a un nuovo impulso instabile di origine atlantica.

Dal fine settimana invece l'alta pressione riporterà tempo più stabile e con temperature superiori alla norma.

È disponibile sul Geoportale di Arpa Piemonte la nuova versione dell’Atlante delle piogge intense, il servizio WebGIS che permette di stimare, in qualsiasi punto del territorio regionale, le precipitazioni attese per eventi di diversa durata e probabilità di accadimento.

L’Atlante consente di consultare le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica e di ricavare le corrispondenti altezze di precipitazione di progetto per durate comprese tra 10 minuti e 24 ore.

Queste informazioni costituiscono un riferimento essenziale per la progettazione delle opere idrauliche, la gestione del territorio e la valutazione probabilistica delle portate di piena.

Giovedì 17 settembre

Nuvolosità: al mattino sereno o poco nuvoloso sulle medio-alte valli alpine, nuvoloso per nubi basse in pianura. Dal pomeriggio nuvolosità variabile con maggiori schiarite in pianura rispetto al mattino.

Precipitazioni: fino al mattino possibili temporali sulle zone orientali, dall'Appennino ligure alle zone di confine con la Lombardia fino al Lago Maggiore; non sono esclusi locali nubifragi. Dal pomeriggio-sera nuovi temporali si svilupperanno in modo sparso, con maggiore probabilità sulle zone pedemontane alpine e le aree adiacenti.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3500-3800 metri.

Venti: moderati sud-occidentali in quota sulle Alpi, in attenuazione; moderati meridionali sull'Appennino, deboli variabili in pianura, orientali dal pomeriggio.

Venerdì 18 settembre

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite ampie verso sera.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi che proseguiranno dalla sera precedente fino alla notte e al primo mattino. Nella seconda parte della giornata tempo più asciutto, con rovesci e temporali più isolati e probabilmente più relegati alle Alpi.

Zero termico: stazionario o in lieve calo, attorno ai 3200 metri a nord e 3500 metri a sud.

Venti: deboli da ovest o sud-ovest in quota sulle Alpi, in prevalenza deboli variabili altrove.

Sabato 19 settembre

Nuvolosità: cielo in genere poco nuvoloso, con nubi cumuliformi in sviluppo sulle Alpi nel pomeriggio. Non sono escluse locali nebbie o foschie in pianura al primo mattino.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati rovesci pomeridiani in montagna.

Zero termico: in rialzo fino a circa 4000 metri.

Venti: deboli variabili ovunque.