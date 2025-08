Insetti "alleati" salvano i platani: lotta biologica a Cherasco contro il Tingide

CUNEO CRONACA - Venerdì 8 agosto, dentro le chiome dei filari di platani di corso Einaudi, via Adriani e via Ferraretto, a Cherasco, saranno introdotti dei piccolissimi insetti predatori, le Crisope, con l’obiettivo di contenere la pullulazione del Tingide del platano, un insetto parassita che oltre arrecare danno agli alberi, provoca fastidio e irritazione a chi passeggia nelle vicinanze.

Le crisope, al pari delle coccinelle, sono voraci predatrici di molti insetti parassiti delle piante e sono sempre più utilizzate come mezzo alternativo ai trattamenti insetticidi; 15.000 esemplari di crisope raggiungeranno le foglie dei platani fuoriuscendo da piccoli contenitori appesi sui rametti sotto la chioma e faranno diminuire il numero dei tingidi anche con l’obiettivo di ridurre la futura popolazione dei parassiti che si ripresenterà puntualmente la prossima primavera, dopo aver svernato nascosta sotto la corteccia degli alberi.

Le operazioni dureranno tutta la mattinata e vedranno impegnati i tecnici comunali e agronomi specializzati in questo settore. «Si è optato per la lotta biologica per contenere il parassita in modo naturale - dice il sindaco Claudio Bogetti – nel caso specifico inoltre i trattamenti chimici autorizzati sono limitati a prodotti con scarsa efficacia».