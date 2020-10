Prof pronti per fare lezioni tutte online da lunedì, la preside di Bra ai liceali: coraggio!

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - In Piemonte, dal 2 fino al 24 novembre, lezioni da casa per tutte gli istituti superiori. Sento la prof.ssa Francesca Scarfì, dirigente scolastica del liceo Giolitti-Gandino di Bra, in provincia di Cuneo, per aggiornarci sull'andamento scolastico.

"Prof.ssa Scarfi quale, tra le numerose difficoltà di questo momento critico, quale è quella che vi ha creato più problematiche?”

"Fino a questo momento, i continui cambiamenti e il dover spesso, dall'oggi al domani, riorganizzare un'attività complessa come quella didattica. Dopo l'ordinanza regionale avremo fino al 24 novembre tutti gli studenti a distanza. I docenti e gli studenti hanno fatto tesoro dell'esperienza dello scorso anno e i docenti, appena tornati a scuola a settembre, hanno svolto attività di approfondimento e formazione. Per questo penso siano in grado di fare una didattica adeguata".

"Il problema della connettività è ancora così presente?"

"E' presente in alcune zone del territorio, la pandemia ha messo in evidenza debolezze della rete. La scuola si è attrezzata con la fibra ottica, ma a volte le strutture preesistenti sono obsolete e bisogna sempre correre ai ripari".

“I docenti in quarantena riescono ugualmente a tenere lezioni a remoto?”

“Certo, hanno sempre svolto attività didattica”.

“Come si sono comportati gli studenti riguardo alle norme di sicurezza?”

"I nostri ragazzi sono complessivamente maturi e responsabili, ma bisogna ricordare che sono adolescenti a cui si sta chiedendo di rinunciare alla socialità. E' una richiesta pesante, ma sanno quanto sia importante superare questa fase".

“Quindi data l'esperienza maturata, tutto sommato, la didattica a distanza si può definire fattibile?”

“E' fattibile e ci sono delle tecniche e metodologie didattiche che consentono di fare una didattica a distanza che non sia pura trasposizione della lezione frontale al computer, ma di adottare modalità innovative e coinvolgenti. Detto questo, sicuramente la didattica a distanza può integrare ma non sostituire quella in presenza".

“Quindi un'esperienza utile anche per il futuro?”

“Sicuramente abbiamo toccato con mano che tramite la tecnologia possiamo risolvere molti problemi e superare ostacoli. Alcune modalità a distanza sono davvero efficaci. Ma il rapporto insegnamento - apprendimento coinvolge mente, cuore, emozioni...”.

“Com'è stata la reazione dei genitori degli studenti alla didattica a distanza?

“I genitori sono stati molto collaborativi e comprensivi, per questo li ringrazio".

“Quando la pandemia sarà lontana dalle nostre esistenze, quale sarà la prima cosa, che Lei prof.ssa Scarfì, si propone di fare al rientro degli studenti?”

“Mi piacerebbe fare una grande festa, magari in cortile, festeggiare i diplomati dello scorso anno, rivivere la gioia di stare insieme, festeggiare docenti e personale che è andato in pensione e che, pur avendo avendo un ruolo importante per tanti anni in questa scuola, sono andati via senza poter salutare. Speriamo di poterlo fare presto".

Quando arriverà quel grande giorno tutti faremo una grande festa e intanto a Lei, ai docenti a tutto il personale dell'Istituto va un caloroso ringraziamento per il vostro grande impegno nell'accompagnare in questa criticità i nostri ragazzi.

Fiorella Avalle Nemolis