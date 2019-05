Innovazione e futuro: gli Stati generali del Legno con Confindustria Cuneo a Piasco

Prospettive, scenari innovativi, economia circolare, architettura e “best practices” del territorio saranno alcune delle tematiche al centro degli Stati Generali del Legno, organizzati dalla Sezione Legno di Confindustria Cuneo, che si terranno martedì 14 maggio a partire dalle ore 14 presso il Museo dell’Arpa Salvi Harps di Piasco.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle aziende della filiera: settori legno, arredo, costruzioni, studi di architettura e ingegneria, associazioni di categoria.

“L’obiettivo – commenta Lorenzo Elia, presidente della Sezione Legno di Confindustria Cuneo – è quello di diffondere la conoscenza di questo materiale così prezioso. Le nostre aziende, che producono e lavorano legno, soffrono in particolar modo la concorrenza del pvc, della plastica e di altri materiali. Il primo passo è quello di strutturare una cassa di risonanza, affinché questo materiale, che troviamo anche nelle nostre valli, sia apprezzato. La provincia di Cuneo possiede una cultura dell’oggetto realizzato in legno: in Granda si realizzano mobili, serramenti, pavimenti, porte interne, strutture per tetti, case in legno, pallet, compensati e altre lavorazioni, tra le quali le arpe. Vogliamo approfondire il tema del legno, di tutti i suoi utilizzi e imparare a fare sistema, dando uno sguardo anche ai mercati internazionali”.

Dopo i saluti istituzionali del direttore Generale di Confindustria, Giuliana Cirio, aprirà i lavori Lorenzo Elia e seguiranno gli interventi dei relatori, moderati da Elena Angaramo, responsabile Centro Studi Confindustria Cuneo. Il primo tema sarà “Anticipazioni sugli scenari della filiera legno-arredo” con un focus sul posizionamento internazionale, sulla regione Piemonte e sulle province piemontesi trattato da Francesco Persichetti, Centro Studi “FederlegnoArredo”. Il settore legno-arredo tra sfide internazionali e opportunità di innovazione” sarà la seconda tematica, trattata da Carlo Piemonte, direttore del “Cluster Arredo/Case” del Friuli Venezia Giulia: racconterà ai presenti la nascita di un “cluster” di 2200 aziende che lavorano nel settore del legno, un gruppo generato dalla necessità di fare sistema per essere rappresentativi. La terza sessione tratterà di “Competenze e risorse-Presentazione e indagine dei fabbisogni di assunzione e figure professionali” con Ines Gaveglio, responsabile di Unimpiego di Confindustria Cuneo. Il quarto tema sarà “Economia circolare: il ciclo infinito del legno”, curato da Gianluca Amati, referente dell’area tecnica “Rilegno”. Si parlerà poi di “Impatto e potenzialità di innovazione e digitalizzazione nella filiera del legno” con Guido Callegari, coordinatore del “master” in “Architettura delle costruzioni in legno” del Politecnico di Torino DAD, di “Legno e architettura” con l’architetto Duilio Damilano.

Seguiranno l’“Internazionalizzazione della filiera del legno” approfondita da Bianca Revello, responsabile internazionale di Confindustria Cuneo e i progetti sul territorio “A scuola di legno”, “Ecobati” e “Polo formativo legno, edilizia, design”.