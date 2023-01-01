Inizio di primavera in Granda tra clima mite e nubi basse: Arpa prevede stagione più calda della media

CUNEO CRONACA - La primavera meteorologica 2026 è iniziata il 1° marzo e in questa occasione vengono valutate le previsioni a lungo termine per l’intera stagione.

In base alle valutazioni effettuate - si legge sul sito di Arpa Piemonte - la primavera appena iniziata si preannuncia più calda rispetto alla media climatologica, con anomalie maggiori nei mesi di marzo e maggio, e per quanto riguarda le precipitazioni, queste paiono più probabili tra marzo e aprile, con un modello che prevede addirittura precipitazioni molto al di sopra della norma per il primo mese preso in esame. Come atteso in un periodo caratterizzato da spiccata variabilità come quello primaverile, nessun mese analizzato risulta privo di incertezza, sia per quanto riguarda la previsione delle temperature, sia per quella delle precipitazioni.

Le valutazioni si basano su prodotti e servizi disponibili su Copernicus-C3S. Tale piattaforma fornisce le previsioni stagionali (C3S multi-system seasonal forecast) elaborate a partire da nove diversi modelli sviluppati da centri meteorologici nazionali; sulla base di questi, Arpa Piemonte emette un aggiornamento, basando le valutazioni anche sul multimodel elaborato dai precedenti nove modelli.

L’anomalia calda sembra essere più persistente sull’Europa orientale e via via più debole procedendo verso ovest, con un gradiente più spiccato per il mese di marzo rispetto ai successivi. Non sono da escludere dunque, soprattutto nella prima metà della stagione, momenti più freddi o anche sotto la media, ma a livello trimestrale il segnale prevalente è quello caldo.

Per le precipitazioni, è doveroso fare una premessa. La primavera e l’autunno sono le stagioni più piovose in Piemonte. Pertanto, nella descrizione dell’anomalia di precipitazione, si deve tenere in considerazione che, anche nei casi in cui il segnale sia in media con il periodo, ci attendono tre mesi piovosi.

L’analisi del trimestre nel suo insieme mostra la possibilità di assistere a precipitazioni particolarmente abbondanti sull’Europa centrale e in linea con il periodo sulla penisola italiana. Per quanto riguarda la nostra regione, sarà dunque utile osservare di volta in volta se le perturbazioni in arrivo, prevalentemente dall’area nord-atlantica, saranno in grado di sprofondare sufficientemente sul Mediterraneo occidentale per permettere alle piogge di valicare la barriera naturale costituita dalla catena alpina stessa.

Alcuni modelli evidenziano inoltre una maggiore probabilità di avere precipitazioni a carattere nevoso sui versanti di confine dei rilievi nordoccidentali e settentrionali piemontesi.

Intanto, una circolazione depressionaria posizionata tra il Marocco e la penisola iberica ed un minimo di bassa pressione in quota presente sull'Europa centrale sono intervallati da un campo di alta pressione esteso dalla Libia verso l'alto Tirreno, che risulta debole e livellato alle nostre latitudini: in questo contesto il Piemonte vedrà nei prossimi giorni condizioni caratterizzate da tempo in prevalenza stabile, con annuvolamenti irregolari in particolare su zone di pianura e collina e sul settore appenninico per la presenza di nubi basse, foschie e nebbie in sollevamento, mentre risulterà a tratti più soleggiato a ridosso delle vallate alpine, in particolare quelle settentrionali, con addensamenti più consistenti tra il tardo pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì tra Alpi Marittime e Graie.

Nel dettaglio, giovedì 5 marzo:

Nuvolosità: parzialmente o irregolarmente nuvoloso con foschie e banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure, in progressivo sollevamento; nubi basse che tendono a spingersi in giornata all'interno delle vallate alpine, specie del Cuneese e del Torinese.

Precipitazioni: assenti salvo deboli fenomeni isolati dal tardo pomeriggio all'interno delle vallate alpine occidentali, nevosi oltre i 1600-1700 metri.

Zero termico: in leggero calo a ovest fino ai 1900-2000 metri, stazionario sui 2100 metri sui settori centrali e settentrionali e sui 2200 metri sulle pianure orientali e sui rilievi meridionali.

Venti: deboli da sud-sudest sulle Alpi, moderati da metà giornata, deboli o localmente moderati orientali altrove.

Venerdì 6 marzo

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso delle vallate del Cuneese e del Torinese; foschie e nebbie sulle pianure centro-orientali in sollevamento nel corso della mattinata.

Precipitazioni: deboli sparse tra Alpi Cozie meridionali e Liguri, nevose oltre i 1700 metri.

Zero termico: in aumento, a ovest sui 2000-2100 metri, sui 2200-2400 metri altrove.

Venti: moderati in montagna e fino a quote collinari, deboli in pianura con locali rinforzi sulle pianure orientali in serata, da sudest sulle Alpi, da est-nordest altrove.

Sabato 7 marzo

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con velature in transito ed addensamenti residui al mattino a ridosso delle vallate del Cuneese e del Torinese; foschie e banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali fino al mattino in progressivo dissolvimento dalla tarda mattinata.

Precipitazioni: assenti salvo residui fenomeni nelle prime ore della giornata all'interno delle vallate delle Alpi Marittime, nevosi oltre i 1600 metri.

Zero termico: stazionario ad ovest ed in calo altrove dalla serata sui 2000-2100 metri.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali a tutte le quote.

(Foto tratta dal sito di Arpa Piemonte)