Infermieristica, ad Alba i primi laureati del nuovo corso: "C'è sempre più bisogno di voi"

CUNEO CRONACA - Si è svolta presso l’auditorium dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno la cerimonia di proclamazione per i primi 10 studenti dell’Università Piemonte Orientale ad aver completato il Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo albese dell’ASL CN2, conseguendo così l’ambìto titolo di Dottore.

Il Corso di Laurea in Infermieristica, nato ad Alba nel 2022 con posizionamento provvisorio presso la Casa della Comunità (ex nosocomio San Lazzaro), dall’anno accademico 2024/2025 può contare sulla moderna sede sviluppata all’interno del “Cortile della Maddalena”, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale albese. I circa 100 studenti che lo frequentano hanno a disposizione aule allestite per le lezioni e la teledidattica, aula informatica, laboratori per le simulazioni, aule studio e ristoro, biblioteca e possono contare su corpo docente composto da 50 insegnanti, tra professori universitari e professori del Servizio Sanitario Nazionale. Gli insegnamenti alternano impegno didattico in aula e attività volte alla maturazione di specifiche capacità professionali, in ospedale e presso le strutture del territorio, per una formazione di alto livello, in un contesto di apprendimento sereno e coinvolgente.

La proclamazione dei primi 10 dottori in Infermieristica è un passo importante per lo sviluppo del Corso di Laurea e diventa un momento di assoluto rilievo per la popolazione dei 75 comuni dell’ASL CN2, poiché consegna alla collettività i primi frutti di quell’impegno che studenti, famiglie, istituzioni e azienda sanitaria hanno investito per la formazione e la crescita di nuovi professionisti da immettere nelle strutture locali a vantaggio del territorio.

“A tutti voi faccio i migliori complimenti per il risultato che avete raggiunto, grazie al vostro grande impegno e alla vostra determinazione” si congratula con i neo dottori Paola Malvasio, Direttore Generale ASL CN2, durante il suo discorso introduttivo. “Presto sarete operativi in ospedale o sul territorio. Vi invito ad essere ambasciatori di questa splendida professione, a svolgerla sempre con orgoglio e dedizione, diventando un esempio anche per i futuri studenti in un contesto, come quello attuale, che ha sempre più bisogno di nuovi infermieri”.

Al saluto della Direzione Generale hanno fatto seguito il benvenuto e le congratulazioni della Direzione delle Professioni Sanitarie, attraverso le parole e i consigli del suo Direttore, Sabrina Contini, e del Coordinatore del Corso di Laurea, Giancarlo Mercurio. Ha portato la propria testimonianza anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo, in rappresentanza del suo Presidente, Remo Galaverna, presente invece come tutor del Corso di Laurea.

L’intervento di Luigi Genesio Icardi, Presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, ha portato i complimenti e il messaggio di supporto da parte delle Istituzioni regionali: “È noto quanto il ruolo degli infermieri sia centrale nel concorrere a garantire l’universalità del nostro sistema sanitario, anche sul piano umano e relazionale, nell’assistenza domiciliare territoriale e nelle case di comunità, soprattutto per i pazienti affetti da malattie croniche” ha dichiarato Icardi. “Sono certo che in futuro il vostro compito sarà ancora più gratificante. A fianco del tema della mancanza del personale infermieristico, c’è quello della remunerazione economica: la politica ha la responsabilità di impegnarsi per pagare meglio le competenze e un passo avanti è stato fatto con la proposta di legge che prevede, anche per gli infermieri, l’abolizione del vincolo di esclusività, con la possibilità di svolgere l’attività libero professionale intramuraria. Ma soprattutto, è importante creare prospettive di crescita professionale e umana, incentivi non solo economici ma mirati a percorsi di carriera dignitosi e gratificanti”.

A rappresentare i comuni del territorio sono intervenuti anche la Presidente della Conferenza dei Sindaci, Giuseppina Facco, il Vicesindaco di Alba (città che ospita il Corso di Laurea) Caterina Pasini e il Sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, anche Presidente della Rappresentanza dei Sindaci. Tutti, con le proprie parole, hanno portato un messaggio di congratulazioni e stimolo ai nuovi dottori in Infermieristica, unito al caloroso benvenuto che il territorio offre loro.

Di stimolo e buon auspicio le parole di Bruno Ceretto, Presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che da sempre sostiene l’ospedale e la sua crescita: “Le aule dove voi avete studiato sono le stesse aule dove noi andavamo a scuola negli anni 50. È un posto che ha formato buona parte della classe dirigente del territorio e sono sicuro che sarà di buon auspicio anche per voi, per il vostro futuro, che inizia da questa laurea e si svilupperà con grande soddisfazione professionale. La Fondazione non mancherà di restare vicina a voi, nel vostro futuro lavorativo, e all’Ospedale di Alba-Bra”.

Prima di procedere con il rito di proclamazione ufficiale, il Presidente del Corso di Laurea, professor Alberto Dal Molin, ha portato le proprie congratulazioni e ha esortato i 10 neo dottori ad essere fieri dell’importante professione che hanno scelto: “Siate orgogliosi di essere qui oggi. Avete superato un percorso impegnativo, difficile, perché è difficile è il lavoro per il quale questo Corso di Laurea vi ha preparati. Ma quella che avete scelto è una delle professioni più nobili in ambito sanitario, che vi metterà a contatto della persona nei momenti più belli e più traumatici della sua vita. Svilupperete una intimità particolare e profonda con i pazienti e questo ha bisogno di professionisti intellettuali, capaci di tenere la relazione e governare con maturità e professionalità il percorso di cura. Vi esorto a considerare questo traguardo un punto di partenza, per sviluppare ancor più quelle competenze tecniche e quelle capacità professionali che già avete avuto occasione di iniziare a dimostrare. Sono fiero di voi”.

Dopo la proclamazione dei 10 neo laureati, chiamati singolarmente ad ascoltare la frase di rito che li ha consacrati Dottori, il momento solenne della lettura del “Giuramento di Florence”, la promessa ufficiale che caratterizza l’ingresso nella professione di Infermiere, derivante dalla testimonianza risalente al 1893 dell’infermiera Florence Nightingale.

Un grande benvenuto e i migliori complimenti di tutta l’ASL CN2 a: Giuseppe Canavero, Maria Beatrice Carvutto, Letizia Ghisolfo, Alessandro Giannattasio, Laura Lezzi, Pamela Lezzi, Michela Madeo, Mihaela Maria Ristov, Alessandra Salvadei, Gianmarco Trinchero.