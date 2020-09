"Incontri d'Autore" nelle frazioni di Cuneo: concerti a Passatore e Madonna delle Grazie

CUNEO CRONACA - Malgrado le difficoltà relative all'emergenza sanitaria, "Incontri d’Autore" non ha dimenticato i tradizionali appuntamenti con le frazioni di Cuneo e propone due concerti in orario pomeridiano, nel rispetto delle misure di sicurezza, a Passatore, il 4 ottobre, e a Madonna delle Grazie, il 10 ottobre.



Domenica 4 ottobre, alle 16, nel Salone di Villa Bersezio a Passatore, il duo Milena Punzi Anfossi al violoncello e Alessia Musso all’arpa presenteranno, grazie allaversatilità ed al calore dei loro strumenti, un programma che spazia dai famosi classici come il Gran Valzer di Giuseppe Verdi e il Cigno di Saint-Saëns, alle più celebri colonne sonore ed alle melodie sudamericane ritmate e passionali.



Milena Punzi Anfossi, diplomata al Conservatorio G. F. Ghedini, con il progetto Erasmus ha studiato al Conservatorio di Oviedo. Dedicatasi all’attività concertistica, suona con nomi di rilievo internazionale quali Gianmaria Bonino, Darko Brlek, Sasa Dejanovic, Roberto Ranfaldi e Stefano Vagnarelli, partecipando a stagioni musicali e festivals in Italia e all’estero. Ha collaborato con formazioni cameristiche e sinfoniche quali l'Orchestra del Teatro Lirico Verdi di Trieste, l’Orchestra Filarmonica di Torino, i Dodecacellos e con il compositore Ennio Morricone ed il regista Nanni Moretti. Recentemente ha intrapreso un nuovo indirizzo professionale suonando in formazioni da camera con strumenti storici ma si è avvicinata anche alla musica elettronica sperimentale suonando con Nicolas Jaar in alcuni dei festival più rinomati: il Rewire all'Aia, il ClubToClub di Torino, il Dark Mofofestival in Tasmania.



Alessia Musso, arpista concertista, si diploma al Conservatorio G.F. Ghedini con Patrizia Radici. Ottenendo diversi premi, partecipa a numerosi concorsi e rassegne come la Riviera Etrusca in Toscana, il Dino Caravita di Fusignano, il Rotary per la Musica di Santhià. Nel 2008, al Premio Nazionale per le Arti, patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si è confrontata con i migliori arpisti a livello nazionale. Si è esibita in varie formazioni cameristiche: con Quartetto Arcadia apre ufficialmente la IX^ edizione della Stagione Toscana Classica nella chiesa di Orsanmichele a Firenze, con il duo di arpe Althea Harps, per il Festival Terre d’Arezzo, suona a Caprese Michelangelo nella casa natale di Michelangelo Buonarroti e, per il Festival del Montalbano, suona nell’Abbazia di S. Baronto a Pistoia, raccogliendo grande successo di pubblico.



Sabato 10 ottobre, alle 16, nel Giardino di Cà di Banda a Madonna delle Grazie, andrà in scena il Quartetto trombe clarinetto e piano: Luca Vallauri e Giacomo Amico alle trombe, Paolo Montagna al clarinetto e Clara Dutto al pianoforte proporranno brani del ‘900 di forte impatto emotivo e il clarinetto, sempre duettando con il pianoforte, ci conquisterà con celebri melodie e ritmi jazz.



Gli appuntamenti sono a ingresso libero, ma è obbligatoria la prenotazione: cell. 333 4984128 – email incontrid’autore@yahoo.it. Per accedere ai concerti sarà obbligatorio indossare la mascherina. La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo, con il contributo di MIBACT e Regione Piemonte e delle fondazioni CRC e CRT.

Info: www.promocuneo.it