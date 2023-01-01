Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero: morto uomo di 73 anni

CUNEO CRONACA - Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto a Priero, in località La Braia, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori su una cancellata all'interno di un agriturismo. Secondo le prime sommarie informazioni del 118, l'uomo sarebbe stato travolto dalla caduta di un cancello.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata l'eliambulanza del 118, insieme ai soccoritori, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Mondovì. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.