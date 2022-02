CUNEO CRONACA - I vigili del fuoco sono impegnati dalla mattinata di giovedì 10 febbraio in una zona particolarmente impervia a Frabosa Soprana (Cuneo), in località Roattini, per domare un incendio boschivo. Sul posto, oltre alle squadre di Mondovì, Ceva, Tas e Dos di Cuneo, opera anche l'elicottero per i lanci d'acqua nei boschi.

Gli incendi boschivi colpiscono il Piemonte che dal 16 gennaio, complici siccità e vento, si trova in stato di massima allerta.