CUNEO CRONACA - I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare un incendio in frazione Pollenzo di Bra (Cuneo), al tetto di un'abitazione di via Fossano.

Dalle prime sommarie informazioni, due le abitazioni coinvolte, una inagibile e la seconda parzialmente. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto squadre di vigili del fuoco di Alba, Bra, Fossano Sommariva Bosco (3 APS+2Abp+AS) e i carabinieri.