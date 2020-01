Rogo nel fienile a Tagliata di Caramagna: distrutti 2500 quintali di paglia, una decina di vitelli morti

Intervento dei vigili del fuoco all'alba di oggi (mercoledì 15 gennaio) a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Dalle prime sommarie informazioni che ci giungono dal Comando provinciale, l'allarme è scattato per l'incendio ad un ricovero foraggio in frazione Tagliata.



Il rogo, divampato vicino alla stalla dove erano custoditi 65 vitelli, avrebbe distrutto circa 2500 quintali di paglia e ucciso una decina di vitelli. Le squadre dei vigili del fuoco volontari di Racconigi e da Saluzzo con l'autobotte sono ancora sul posto dalle 5,30.