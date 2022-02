Incendi boschivi, notte di lavoro a Sanfront: "Attenzione e collaborazione da parte di tutti"

CUNEO CRONACA - Da quasi due mesi non piove e, almeno fino a metà febbraio, non sono previste precipitazioni. Venti di Foehn, temperature elevate e andamento stagionale, confermano sempre di più lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato lo scorso 16 gennaio dalla Regione Piemonte. Per la prevenzione degli incendi, in queste condizioni ambientali critiche, è fondamentale prestare elevata attenzione ad ogni possibilità di innesco e rispettare le regole.

Proseguono nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio, anche con l'impiego dell'elicottero, le operazioni di contenimento di un rogo boschivo nel Comune di Sanfront. A prendere fuoco delle sterpaglie in via Comba Gambasca. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo, squadre Tas e il direttore delle operazioni di spegnimento da Cuneo. Inoltre, nella serata di giovedì i vigili del fuoco di Morozzo sono stati impegnati a Margarita per l'incendio di una catasta di legna in un campo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali.

Nei periodi di massima pericolosità sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali.

I cittadini sono parte attiva nella difesa del territorio con la prevenzione e in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie della calamità. In tal caso è necessario fornire all'operatore che risponde al telefono informazioni precise (luogo o coordinate, dimensioni dell'incendio, tipologia di terreno) per facilitare lo spegnimento prima possibile per limitare i danni all’ambiente.

(Nella seconda immagine: previsioni di pericolo per incendi boschivi | Fonte Arpa Piemonte)