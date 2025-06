Campagna antincendi: le buone pratiche da seguire per un'estate in sicurezza

CUNEO CRONACA - In concomitanza con l’arrivo della bella stagione, la Regione Piemonte ha divulgato le raccomandazioni finalizzate al contrasto agli incendi boschivi per l’estate, facendo seguito alle indicazioni diffuse sulla medesima tematica dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

La Regione ha ricordato come nel marzo 2021 sia stato approvato il nuovo Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; Piano che è stato aggiornato nel dicembre 2024 (consultalo QUI).

Il dispositivo antincendi boschivi regionale prevede, a seguito di appositi accordi e convenzioni, il supporto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestale e del Corpo Volontari AIB del Piemonte.

È inoltre disponibile un servizio elicotteri regionale 365gg/anno. Tali mezzi vengono richiesti ed attivati – così come i mezzi aerei dello Stato – esclusivamente dalla SOUP (sala operativa unificata permanente) c/o VVF, su richiesta del DOS VVF (Direttore delle operazioni di spegnimento) presente sullo scenario operativo o, in sua temporanea assenza, su richiesta del CoAIB (Coordinatore dei Volontari Aib).

In tema di prevenzione la Regione ha avviato un importante progetto pluriennale che riguarderà:

investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi;

interventi selvicolturali di gestione del combustibile ai fini di prevenzione degli incendi boschivi;

sensibilizzazione della popolazione sulla prevenzione degli incendi boschivi.

La Regione sta inoltre collaborando con IPLA Spa per la redazione dei Piani territoriali di prevenzione antincendi boschivi.

Sempre in ambito preventivo sono proseguite le attività di intervento sul territorio da parte delle squadre del Corpo Volontari AIB sulla base delle linee guida regionali.

In merito alla sensibilizzazione sul territorio, il Settore Protezione civile sta promuovendo incontri periodici con i sindaci ed i tecnici comunali, per informare e promuovere la cultura della protezione civile.

Per quanto riguarda la previsione del rischio è disponibile, come previsto dalla LR 15/2018, il Bollettino di previsione del pericolo, emesso quotidianamente dal centro funzionale Arpa Piemonte e visibile sul sito regionale QUI.

Tutte le componenti e strutture operative sono invitate ad assicurare la massima collaborazione per la riuscita della campagna antincendi boschivi e ad attuare le attività di propria competenza.

Collaborazione che è richiesta anche ai cittadini, i quali sono invitati ad assumere comportamenti corretti (clicca QUI) nei confronti del rischio.

Buone pratiche di protezione civile in caso di incendio boschivo

Cosa può succedere La viabilità può essere interrotta.

Le linee elettriche possono essere danneggiate.

Calore e fumo possono essere molto pericolosi. Cosa possiamo fare Non gettiamo mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi.

Non accendiamo fuochi nei boschi, se non nelle aree destinate.

Non parcheggiamo l'auto sopra erba o foglie secche.

Non abbandoniamo rifiuti nel bosco.

Non bruciamo stoppie o residui agricoli vicino al bosco o ad aree incolte.

In caso di incendio boschivo, avvisiamo subito le autorità preposte al numero 1515.

Non fermiamoci a guardare l'incendio lungo la strada o in zone sovrastanti l'incendio o sottovento.

Facilitiamo l'intervento dei mezzi di soccorso.

Se ci troviamo nell'incendio, assicuriamoci una via di fuga verso la zona già bruciata.

Fermiamo il veicolo in zone aperte e prive di vegetazione con le luci accese, chiudiamo i finestrini e le prese d'aria.