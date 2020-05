In Valle Stura ancora 8 i casi positivi al Covid-19: 4 a Vignolo, 1 a Gaiola, 1 a Moiola e 2 a Demonte

CUNEO CRONACA - L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, continua ad essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.

Si comunica, a proposito della situazione ad oggi in valle Stura, che sono OTTO i casi positivi al Coronavirus: 4 a Vignolo, 1 a Gaiola (da tempo ospite di una struttura sanitaria fuori valle), 1 a Moiola (da tempo ospite di una struttura sanitaria fuori valle) e 2 a Demonte (di cui uno domiciliato altrove); mentre sono SEI i casi di isolamento domiciliare fiduciario, quattro a Demonte (uno è soggetto rientrato dall’estero), uno a Gaiola (soggetto rientrato dall’estero) e uno a Vignolo.

Si ricorda che il C.O.I., insieme all’Associazione “Psicologici per i Popoli Piemonte odv”, ha organizzato un incontro sulla piattaforma Meet dal titolo “Genitori, figli, quarantena... come fare?” che si terrà domani sera, giovedì 14 maggio alle ore 21, a questo link: https://meet.google.com/agc-pqow-rge

Alla luce delle minori restrizioni entrate in vigore nella cosiddetta “Fase 2” (Dpcm del 26 aprile), si richiede la collaborazione della popolazione della Valle Stura affinché non vengano vanificati gli sforzi fatti fino a questo momento e quindi una condotta consona al periodo che stiamo vivendo in quanto l’emergenza sanitaria non è superata.

E’ quindi indispensabile uscire di caso con la mascherina a portata di mano in modo da poterla utilizzare all’occorrenza (come, ad esempio, nei luoghi chiusi con accesso al pubblico), osservare il distanziamento individuale e rispettare rigorosamente le misure dettate dal governo nazionale e dal governo regionale.