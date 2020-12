In Valle Stura 21 positivi (1 ricoverato): "Anno difficile, ma da noi grande senso civico"

CUNEO CRONACA - "L’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’Aib Protezione Civile Valle Stura, attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale - comunica che la situazione relativa all’emergenza sanitaria Covid-19 in Valle Stura, secondo la piattaforma della Regione Piemonte, è la seguente:

PIETRAPORZIO. Un soggetto positivo;

VINADIO. Un soggetto positivo;

DEMONTE. Due soggetti positivi;

MOIOLA. Sei soggetti positivi di cui uno ricoverato in struttura;

GAIOLA. Quattro soggetti positivi di cui tre appartenenti ad uno stesso nucleo familiare;

RITTANA. Un soggetto positivo domiciliato in altro comune;

ROCCASPARVERA. Un soggetto positivo;

VIGNOLO. Cinque soggetti positivi.

Ricordando a tutti quanti l’importanza del rispetto delle norme anche e soprattutto durante queste festività natalizie e ribadendo che la situazione continua a richiedere la massima attenzione, con questo comunicato il C.O.I. Valle Stura di Demonte vuole anche ringraziare gli abitanti ed i frequentatori della Valle Stura per la collaborazione e la responsabilità dimostrata durante questo difficile anno, un senso civico senza il quale le situazioni di difficoltà vissute avrebbero potuto avere conseguenze maggiormente disastrose.

Inoltre il C.O.I. vuole portare un ringraziamento particolare ai medici, agli infermieri, agli Oss e a tutti coloro che hanno un ruolo in ambito socio sanitario; a tutte le associazioni che a vario titolo hanno collaborato sul territorio della valle in questo momento di enorme difficoltà; a tutti i volontari che hanno aiutato, e continuano a farlo, durante questa pandemia; alle Amministrazioni comunali che hanno collaborato per consentire il coordinamento delle azioni sul territorio. Infine il C.O.I. augura a tutti un buon Natale e un sereno 2021, con il desiderio che il nuovo anno ci porti a superare e risolvere il difficile momento che stiamo vivendo!".