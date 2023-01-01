In Valle Roya weekend di protesta contro il raddoppio del tunnel di Tenda

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Il collettivo “Un tunnel e basta” organizza un weekend di mobilitazione a sostegno delle valli Roya e Vermenagna contro il progetto di raddoppio della galleria di Tenda.
Domenica 31 maggio si terrà invece una Critical Mass in bicicletta, con partenza alle 10.30 dalla stazione ferroviaria di Vievola e arrivo alle 13 alla stazione ferroviaria di Saint-Dalmas-de-Tende, dove sono previsti picnic e interventi.
Gli organizzatori invitano i partecipanti a raggiungere l’evento in treno e a firmare la petizione su Greenvoice QUI.