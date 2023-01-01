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In Valle Roya weekend di protesta contro il raddoppio del tunnel di Tenda

MONTAGNA

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CUNEO CRONACA - Il collettivo “Un tunnel e basta” organizza un weekend di mobilitazione a sostegno delle valli Roya e Vermenagna contro il progetto di raddoppio della galleria di Tenda.

Come si legge nella petizione, l’invito è a partecipare a “due giorni di scambi, musica e convivialità per dire meno strada, più treni”. Il collettivo sostiene che il raddoppio del tunnel di Tenda trasformerebbe le valli Vermenagna e Roya in una “autostrada per mezzi pesanti” e chiede di rinunciare all’ampliamento della galleria storica, destinando invece i fondi al miglioramento della linea ferroviaria internazionale Nizza-Cuneo-Torino.

Sabato 30 maggio, dalle 11 alle 16, al Grand Jardin di La Brigue sarà allestito uno stand interattivo sull’impatto dell’inquinamento stradale sulla salute dei bambini, nell’ambito della giornata “Guarire e Ripensare l’infanzia”. In serata, al ristorante contadino Emmaüs Roya di Breil-sur-Roya, sono in programma una mini-conferenza con proiezione del film “Valle della Roya – SÌ alla linfa vitale: il treno, NO alla via della morte: la strada” e, a seguire, un concerto.

Domenica 31 maggio si terrà invece una Critical Mass in bicicletta, con partenza alle 10.30 dalla stazione ferroviaria di Vievola e arrivo alle 13 alla stazione ferroviaria di Saint-Dalmas-de-Tende, dove sono previsti picnic e interventi.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a raggiungere l’evento in treno e a firmare la petizione su Greenvoice QUI.

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