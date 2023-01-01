In Valle Roya weekend di protesta contro il raddoppio del tunnel di Tenda

Come si legge nella petizione, l’invito è a partecipare a “due giorni di scambi, musica e convivialità per dire meno strada, più treni”. Il collettivo sostiene che il raddoppio del tunnel di Tenda trasformerebbe le valli Vermenagna e Roya in una “autostrada per mezzi pesanti” e chiede di rinunciare all’ampliamento della galleria storica, destinando invece i fondi al miglioramento della linea ferroviaria internazionale Nizza-Cuneo-Torino.