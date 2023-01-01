In Valle Maira la meditazione diventa movimento: 5 incontri gratuiti per i giovani

CUNEO CRONACA - Offrire ai giovani uno spazio reale di decompressione in un mondo che corre sempre più veloce. È questo l'obiettivo del Laboratorio di Meditazione, un percorso gratuito che prenderà il via sabato 1° agosto e si svilupperà attraverso cinque appuntamenti tra Marmora e Celle di Macra.

Pensato per chi vive quotidianamente tra notifiche continue, studio, lavoro e la costante pressione di dover "rendere al massimo", il laboratorio propone un approccio esperienziale alla meditazione, intesa non come immobilità, ma come esperienza viva, dinamica e partecipata.

Il percorso si basa sulla meditazione dinamica, partendo dal presupposto che il corpo rappresenti il primo canale di espressione e il punto di partenza naturale per ritrovare il proprio equilibrio. Durante gli incontri i partecipanti lavoreranno su quattro pilastri fondamentali: il movimento consapevole, per sciogliere le tensioni accumulate; la danza espressiva e libera come forma di meditazione attiva; il respiro (Breathwork), ponte tra mente e corpo; e la presenza (Mindfulness in action), per imparare a radicarsi nel qui e ora e sviluppare una presenza mentale salda ma leggera.

«La meditazione non è spegnere i pensieri, ma imparare a danzare con loro senza farsi travolgere», è il principio che accompagna l'iniziativa, pensata come uno spazio libero da competizione e aspettative, in cui concedersi un momento dedicato esclusivamente a sé.

Il laboratorio prevede cinque incontri: sabato 1° agosto, 29 agosto e 5 settembre, dalle 10 alle 12, a Marmora, e sabato 19 settembre e 3 ottobre, sempre dalle 10 alle 12, a Celle di Macra. Il primo appuntamento si svolgerà al Centro Culturale Casa di Mosè, in borgata Reinero a Marmora.

L'iniziativa rientra nel progetto "RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira", promosso dal Comune di Celle di Macra come capofila insieme ai Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e a numerosi partner del territorio, tra cui Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS e Consulta Giovanile Valle Maira. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte con il Fondo per le Politiche Giovanili nell'ambito dell'iniziativa regionale "Piemonte per i Giovani".

La partecipazione è gratuita e non richiede alcuna esperienza precedente nella danza o nella meditazione: sono sufficienti un abbigliamento comodo e la voglia di mettersi in gioco.

Sono già aperte le iscrizioni. L'attività è organizzata con il supporto del Centro Studi Cultura e Territorio di Dronero e la collaborazione dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro Servizi AFP Dronero tramite WhatsApp al 388 3704339.

(Immagine generata con Intelligenza Artificiale)