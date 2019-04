In treno storico da Torino a Ceva tra trekking, mostra delle Erbe e vecchie glorie granata

SERGIO RIZZO - Riparte la stagione turistica della Ferrovia del Tanaro: il 19 maggio il primo appuntamento organizzato dal progetto D’Acqua e di Ferro con “La Prima”, performing art e la presenza di Rosario Rampanti Entra nel vivo la stagione 2019 della Ferrovia del Tanaro, l’unica tratta ferroviaria ufficialmente turistica di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Grazie al supporto del progetto D’Acqua e di Ferro infatti (promosso dall’Unione Montana Alta Valle Tanaro e dal Comune di Ceva con il sostegno della Compagnia San Paolo di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), il 19 maggio prossimo le carrozze Centoporte torneranno a sferragliare lungo la linea Ceva-Ormea, tra meravigliosi scorci primaverili.

E sarà proprio la città di Ceva la protagonista indiscussa dell’intera giornata, con ben due proposte appositamente ideate per i viaggiatori: un caleidoscopico trekking alla scoperta del Forte (risalente alla fine del 1552, abbattuto da Napoleone Bonaparte nel 1801 e oggi imperdibile cicatrice storica che domina l’intero abitato) con visita guidata a cura dell’Associazione Ceva nella Storia e pranzo al sacco inclusi, oppure la possibilità di fruire in totale autonomia delle peculiarità del concentrico cittadino, che per l’occasione ospiterà “La Prima”, Mostra dei Funghi e delle Erbe di Primavera con street-food, degustazioni, esposizione di prodotti tipici e tradizionali, spettacoli itineranti e visite ai monumenti.

Imperdibile, in tal senso, l’apertura straordinaria del Castello Rosso dei Marchesi Pallavicino, con l’accompagnamento guidato a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli (Sezione del Piemonte, delegazione della Provincia di Cuneo), l’esposizione del maestro locale Tanchi Michelotti e una coinvolgente performing art tra musica, pittura e scultura lungo la salita al Castello e il cortile interno.

Ad allietare l’intero viaggio, inoltre, alcuni campioni granata del passato come Rosario Rampanti e Natalino Fossati. Un viaggio imperdibile tra sport, storia e paesaggio, insomma, per un’esperienza da vivere intensamente adatta a tutta la famiglia.

Già note, infine, le date dei prossimi appuntamenti: il Treno Natura il 23 giugno, il Treno del Fungo e dello Sport il 15 settembre, un convoglio dedicato alle scuole l’11 ottobre, il Treno dei Sapori d’Autunno e del Folklore il 13 ottobre e l’imperdibile convoglio di Natale dell’8 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni: www.piemontevic.com; info@piemontevic.com; 0173.223250.

(Nella Foto: un convoglio storico lungo la Ceva-Ormea, foto Andrea Richermo)