In trasferta al gigante di Sestriere e ai mondiali di Meribel con il Fan Club di Marta Bassino

CUNEO CRONACA - Sarà Semmering a recuperare il gigante femminile di Coppa del Mondo che è stato cancellato settimana scorsa a Soelden. Un annuncio della Fis destinato ad allungare il programma delle gare austriache, che da due diventano tre.

Il nuovo programma prevede martedì 27 dicembre il recupero della gara (prima manche alle ore 10.00, seconda manche ore 13.00), seguito mercoledi 28 dicembre dal secondo gigante (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00), chiusura giovedi 29 dicembre con lo slalom (prima manche alle ore 15.00, seconda manche lle ore 18.00).

Il Fan Club di Marta Bassino intanto fa sapere: "Siete in tantissimi, in questi giorni, a scriverci o chiederci lumi riguardo le trasferte. E' fantastico sapere che anche voi, come noi, non vediate l'ora di essere lì, a bordo pista, a sospingere Marta verso il sogno!



In settimana ci riuniremo per deliberare il tutto. Nell'attesa, vi chiediamo di dirci chi di voi sarebbe effettivamente interessato a parteciparealle trasferte in occasione del gigante di Coppa del Mondo in programma a Sestriere il prossimo 10 dicembre e per quello dei Mondiali del 16 febbraio a Meribel.

I vostri feedback ci saranno d'aiuto per meglio organizzare il tutto. A stretto giro di posta sarete ricontattati per tutte le informazioni e confermare la vostra adesione".