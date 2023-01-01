In San Domenico la musica di Brahms e Schubert con l'Alba Filarmonica e i cori giovanili

CUNEO CRONACA - Domenica 10 maggio alle 17.30, presso la Chiesa di San Domenico ad Alba, un interessante concerto con l’Orchestra Alba Filarmonica su brani di Brahms e Schubert e il Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile del Sistema Scuole, in coproduzione con l’Academia Montis Regalis di Mondovì. Ingresso libero.

Alba Filarmonica propone una programmazione annuale composta da venti concerti, alcune coproduzioni con importanti enti regionali e repertori originali dal barocco al novecento, per valorizzare l’esperienza passata e presentarsi al pubblico in un modo continuativo, una presenza stabile a beneficio del pubblico albese.

Oltre a questi appuntamenti cittadini, un'importante e prestigiosa novità per quest’anno: Alba Filarmonica è partner principale per la musica classica dell’Unione dei Comuni - Colline di Langa e Barolo che comprende i Comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello, Roddino, Sinio, che la porterà ad esibirsi nell’annualità in ognuno di questi Comuni.

Guidata da Nicola Davico, che con una continua e appassionata opera, propone l’importante repertorio sinfonico, è coadiuvata dalla presenza stabile di alcuni professionisti che accompagnano la formazione e la preparazione orchestrale. Composta principalmente da strumentisti di Alba e del territorio, attira presenze da tutta la provincia, che condividono la più sincera passione di vivere l’esperienza di fare musica d’assieme.

L’orchestra accoglie anche gli allievi dell’Istituto Musicale “Lodovico Rocca” e quelli degli altri istituti cittadini dedicati alla formazione musicale, offrendo un naturale compendio ed una pratica d’assieme insostituibile per chi affrontare studi musicali approfonditi. L’orchestra assolve quindi ad una funzione di sostanziale importanza, raggruppando stabilmente un assieme di 35/40 elementi.

Con una storia di oltre 15 anni, nel 2023 vede il suo rinnovamento e rilancio anche grazie alla collaborazione con Alba Music Festival; gode inoltre di uno specifico accordo con il Comune di Alba e ha fin da subito trovato tra i primi e sensibili sostenitori la Regione Piemonte, la Fondazione CRC, la Banca d’Alba, la Famija Albèisa e il Rotary Club di Alba.



Chi è interessato a conoscere maggiormente l’attività dell’orchestra, il suo sviluppo e la sua programmazione, o semplicemente entrare in contatto, può scrivere direttamente a: albafilarmonica@smcm.it o telefonare al numero 0173.362408.