In Regione Cirio incontra il sindaco di Lesegno: sul tavolo le priorità del paese

CUNEO CRONACA - Al Grattacielo Piemonte proseguono gli incontri con le amministrazioni locali, nel segno di un metodo di lavoro semplice e concreto con ascolto, dialogo e collaborazione. Nei giorni scorsi, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, ha tenuto un confronto aperto e costruttivo con il sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo e, con il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

Un momento di lavoro utile per rafforzare il raccordo tra territorio e Regione, condividere priorità e portare sul tavolo esigenze e proposte che arrivano dalle comunità locali. L’obiettivo del percorso è mantenere un rapporto sempre più continuo e operativo con i Comuni, valorizzando il confronto diretto come strumento per individuare soluzioni, costruire sinergie e rendere più efficace l’azione istituzionale.

In questa cornice, l’incontro con Lesegno conferma la volontà di lavorare insieme, giorno dopo giorno, per trasformare le istanze del territorio in collaborazione concreta e risultati.

S.R.