In provincia di Cuneo più nuvoloso da sabato e nel weekend arrivano anche le piogge

Cielo nuvoloso al mattino con nuvolosità in generale aumento nella seconda aprte della giornata. Precipitazioni: dal pomeriggio precipitazioni diffuse sui settori alpini, deboli o localmente moderate, in possibile estensione ai settori pianeggianti in serata. Zero termico: in ulteriore diminuzione sull'arco alpino nordoccidentale fino ai 2100-2200 m, altrove stazionario o in lieve rialzo sui 2500 m.Venti: moderati in montagna, meridionali sui settori alpini in successiva intensificazione dal pomeriggio, orientali altrove con valori deboli in pianura.

(L'immagine, tratta dal sito di Arpa Piemonte, si riferisce alla giornata di venerdì 29 ottobre)