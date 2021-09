Domenica in Piemonte 14.455 vaccinati contro il Covid, 1295 hanno ricevuto la terza dose

CUNEO CRONACA - Sono 14.455 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate domenica 26 settembre all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 7667 è stata somministrata la seconda dose, 1295 hanno ricevuto la terza dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 1.979 i 12-15enni, 3.416 i 16-29enni, 2.283 i trentenni, 2.262 i quarantenni, 1.780 i cinquantenni, 562 i sessantenni, 198 i settantenni, 1.419 gli estremamente vulnerabili e 70 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.928.016 dosi, di cui 2.731.133 come seconde e 10.946 come terze, corrispondenti all’87,7% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.

Sono state circa 40 le persone che dalle ore 9 alle ore 18 si sono presentate spontaneamente per ricevere il vaccino nell’Unità mobile presente in piazza Alfieri ad Asti in occasione della Douja d’Or. Altre 30 persone sono state invece vaccinate con l’Unità mobile presente sabato e domenica alle giornate di prevenzione di Tennis&Friends presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino.

L’attività delle Unità mobili vaccinali è stata realizzata grazie alla collaborazione della Croce Rossa Piemonte, che mette a disposizione i camper, e con il supporto delle Asl Città di Torino e Asti.