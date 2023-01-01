In Granda venti di foehn e passaggio del fronte freddo nel weekend

CUNEO CRONACA - Il passaggio del fronte freddo associato alla vasta depressione presente sulle Isole Britanniche determina un’intensa ventilazione sulla regione, con l’innesco di venti di foehn anche nelle zone di pianura. Tale configurazione favorisce un rapido esaurimento delle precipitazioni sulle aree pianeggianti, mentre persisteranno sulle Alpi fino a sera.

Da venerdì - fa sapere Arpa Piemonte - la ventilazione sarà in attenuazione, seppur localmente ancora sostenuta in alta quota e nelle vallate alpine, con giornate prevalentemente soleggiate e nubi limitate ai settori alpini di confine. Nella giornata di domenica, il transito di una nuova onda depressionaria apporterà un aumento della nuvolosità al mattino e un’intensificazione dei venti di caduta nel pomeriggio.

A Cuneo venerdì sono previste generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato. Nel dettaglio: bel tempo al mattino, cielo poco nuvoloso o velato durante il resto della giornata.

Venerdì 24 ottobre

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui settori alpini di confine occidentali e nordoccidentali.



Precipitazioni: debole nevischio sulle creste alpine di confine nordoccidentali, più probabile al mattino.



Zero termico: sostanzialmente stazionario, sui 1800-2000 m sulle Alpi e sui 2300-2500 metri altrove. Aumento a sud sui 2700 metri sui rilievi cuneesi.

Venti: da ovest-nordovest a tutte le quote; moderati o forti sulle Alpi per l'intera giornata e in area appenninica al mattino, deboli o localmente moderati altrove. Residue condizioni di foehn che saranno estese fino alle pianure centro-occidentali al mattino e limitate alle vallate alpine al pomeriggio.

Sabato 25 ottobre

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso sulle Alpi con nubi più compatte sulle creste di confine nordoccidentali, generalmente soleggiato con passaggio di velature dalle ore centrali sui restanti settori. Dalla serata nuvolosità in aumento.

Precipitazioni: debole nevischio sulle creste alpine di confine, più probabile al mattino.

Zero termico: in aumento fino ai 2800 metri a sud e sui 2200-2300 metri a nord.

Venti: moderati occidentali in montagna, con rinforzi sostenuti nelle vallate alpine; in parziale attenuazione sui rilievi settentrionali dal pomeriggio; deboli variabili sui restanti settori.

Domenica 26 ottobre

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino; dal pomeriggio progressivo rasserenamento con nubi limitate alle creste alpine di confine.

Precipitazioni: debole nevischio sui rilievi alpini di confine al mattino.

Zero termico: in marcato calo fino a 1800-1900 metri, valori inferiori intorno ai 1300-1400 metri sulle Alpi.

Venti: moderati localmente forti sulle Alpi, occidentali al mattino in rotazione da nord al pomeriggio; moderati sull'Appennino da sud in rotazione da nord e deboli nordoccidentali in pianura, con innesco di foehn nelle vallate dal pomeriggio.