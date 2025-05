In Granda scatta l'allerta meteo: giovedì temporali forti, migliora da venerdì

CUNEO CRONACA - La discesa di un minimo depressionario dalla Francia verso l'arco alpino nordoccidentale causa un progressivo peggioramento del tempo nel pomeriggio odierno, con l'attivazione dei primi deboli temporali sui settori alpini occidentali, in possibile transito sulle pianure adiacenti.

Dalla tarda serata - fa sapere Arpa Piemonte - il lento passaggio della perturbazione sul nord Italia causerà possibili temporali forti nei pressi del Lago Maggiore e, nella mattinata di giovedì, rovesci e temporali anche sui settori alpini e sulle zone al confine con la Lombardia; giovedì pomeriggio i fenomeni saranno più diffusi, in particolare sulle zone a sud del Po.

Da giovedì sera è attesa una generale attenuazione, con l'eccezione dell'Alessandrino. Venerdì le condizioni torneranno stabili, ad eccezione di locali deboli rovesci pomeridiani sulle Alpi.

Arpa Piemonte ha quindi emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di giovedì su tutto il territorio cuneese.

Giovedì 22 maggio

Nuvolosità: molto nuvoloso al mattino con copertura in attenuazione da nord-ovest fino a cielo soleggiato a ovest e parzialmente nuvoloso a sud-est in serata.

Precipitazioni: nella notte possibili temporali forti nei pressi del Lago Maggiore; dalla mattinata attivazione di rovesci e temporali anche sui settori alpini e sulle zone al confine con la Lombardia. Dal pomeriggio temporali forti o molto forti diffusi, più probabili a sud del Po. Attenuazione serale, con l'eccezione dell'Alessandrino. Possibili grandinate.

Zero termico: in graduale calo a partire da nord-ovest fino ai 2300-2500 metri.

Venti: sulle Alpi al mattino moderati occidentali, in rinforzo e rotazione da nord dalle ore centrali; sull'Appennino al primo mattino deboli meridionali, in seguito moderati o forti da nord; in pianura deboli variabili, con rinforzi moderati da nord sulle zone orientali. Possibile locale foehn dalla sera nelle valli alpine.

Venerdì 23 maggio

Nuvolosità: sereno o soleggiato al mattino; formazione di cumuli sui settori alpini fino a media valle dalle ore centrali.

Precipitazioni: assenti, ad eccezione di locali deboli rovesci sulle Alpi nelle ore centrali.

Zero termico: in calo al mattino sui 2300 metri, poi in temporaneo aumento fino ai 2600 metri a metà giornata e in nuovo calo in serata sui 2100 metri sull'arco alpino e 2400 metri altrove.

Venti: generalmente deboli; in montagna settentrionali con residui rinforzi moderati al primo mattino; sulle pianure orientali moderati tra nord e nord-est al mattino con rinforzi sulla zona del laghi, poi in attenuazione e rotazione dai quadranti orientali; variabili altrove.

Sabato 24 maggio

Nuvolosità: al mattino irregolarmente nuvoloso, più soleggiato dal pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino deboli rovesci sparsi a ridosso dei settori alpini, in esaurimento nel primo pomeriggio.

Zero termico: in rapida risalita fino a 2600 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, settentrionali in montagna e in prevalenza orientali altrove.