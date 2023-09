In Granda farà di nuovo caldo quasi come in estate: sereno nei prossimi giorni, foschie in pianura

Nuvolosità: sereno con l'eccezione di innocui cumuli in formazione a ridosso dell'arco alpino nelle ore più calde e velature in transito dal tardo pomeriggio, più consistenti sul Piemonte settentrionale. Possibili foschie al primo mattino sulle pianure orientali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario o in lieve calo sui 4400 metri.

Venti: generalmente deboli; inizialmente sudoccidentali sulle Alpi in rotazione da nord nel pomeriggio e nordest in serata, da est-nordest sull'Appennino con qualche rinforzo moderato al primo mattino, variabili in pianura.