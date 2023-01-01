In Granda clima da inizio estate: cieli sereni e punte oltre i 25 gradi in pianura

CUNEO CRONACA - La presenza di un promontorio di alta pressione esteso dal Nord Africa fino all'Europa centrale garantisce condizioni di tempo stabile sul Piemonte, con temperature massime localmente superiori ai 25 gradi in pianura.

A partire da giovedì - riferisce Arpa Piemonte - il campo di alta pressione tenderà a cedere parzialmente sotto la spinta di un'area depressionaria presente sull'Europa orientale, i cui effetti sulla nostra regione saranno limitati, e si tradurranno in una maggior avvezione di umidità negli strati medio-bassi dell'atmosfera al primo mattino e un'intensificazione della ventilazione sui rilievi dal pomeriggio.

Tale ventilazione si protrarrà per buona parte della giornata di venerdì.

Mercoledì 8 aprile

Nuvolosità: cielo sereno, salvo possibile formazione di foschie o banchi di nebbia in pianura al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo fino ai 3200-3300 metri al mattino, poi in nuovo aumento fino ai 3400-3500 metri.

Venti: settentrionali in montagna, inizialmente deboli ovunque, ma in rinforzo a localmente moderati su Alpi Pennine, Liguri e Appennino dal pomeriggio; deboli dai quadranti orientali altrove.

Giovedì 9 aprile

Nuvolosità: al primo mattino irregolarmente nuvoloso sulle pianure e in area appenninica, sereno o velato altrove. Rapida attenuazione delle nubi già in mattinata, quindi sereno.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo fino ai 3000 metri a nord e 3300-3400 metri a sud.

Venti: inizialmente deboli nordorientali sulle Alpi, in aumento a moderati e rotazione da ovest e poi nord-ovest dal pomeriggio; deboli o localmente moderati da nord in Appennino, in temporanea rotazione da ovest a metà giornata; altrove deboli o localmente moderati nordorientali al primo mattino, poi deboli variabili.

Locale foehn fino alla media valle sui rilievi nordoccidentali nella seconda parte della giornata

Venerdì 10 aprile

Nuvolosità: cielo sereno o velato fino a sera, poi formazione di cumuli compatti a ridosso dell'arco alpino.

Precipitazioni: assenti fino a sera, poi possibili deboli rovesci a ridosso della fascia pedemontana alpina.

Zero termico: in temporaneo aumento a sud-ovest fino a 3500 m, poi in generale calo, fino ai 3100 m a sud e 2500 m a nord.

Venti: nordoccidentali in montagna fino a sera, moderati o localmente forti sulle Alpi con foehn esteso alle medie e alte valli nordoccidentali, deboli altrove; a fine scadenza rotazione da nord-est dei flussi in Appennino. Rinforzi moderati da est sul Piemonte orientale in tarda serata.