"In Fabula" a Niella Tanaro: penultimo appuntamento della rassegna "Musica sull'Aia"

CUNEO CRONACA - Giovedì 21 agosto alle ore 21, a Niella Tanaro, si terrà il penultimo appuntamento di "Musica sull’Aia 2025", la rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.

Presso Aia Borio/Camilla (località Sant’Anna), è in programma "In fabula" con l’Oscar del Barba-Ox Trio composto da Oscar del Barba (pianoforte e composizione), Giacomo Papetti (contrabbasso), Andrea Ruggeri (batteria). Dopo anni di attività sia su musiche originali, sia su rielaborazioni di Verdi, Bernstein e altri compositori, il gruppo guidato da Oscar Del Barba torna con un nuovo progetto ispirato al linguaggio immaginifico delle favole di Esopo e agli archetipi che rappresentano. Racconti universali che utilizzano il linguaggio dei bambini ed il loro modo di tradurre il mondo, per trasmettere contenuti senza tempo. Jazz, classica e rock sono i riferimenti stilistici primari del trio, ma in questo caso anche la musica popolare e per l’infanzia.

"Musica sull’Aia" è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro Aps e si tiene con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Niella Tanaro con il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori).

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti (l’ultimo si terrà martedì 26 agosto sempre alle 21) è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di "Musica sull’Aia" sono ad ingresso libero. In caso di maltempo i concerti si terranno nella Confraternita di Sant’Antonio.