In corso Nizza a Cuneo la prima panchina "digitale" con prese elettriche e schermo

CUNEO CRONACA - È stata installata in corso Nizza (a monte di piazza Europa) la prima panchina smart del Comune di Cuneo. Si tratta di un nuovo spazio multiuso: sedendosi comodamente per qualche minuto si potrà caricare il proprio smartphone o il pc portatile, l’e-bike o il monopattino elettrico. Ma non solo: tramite il pannello digitale sarà possibile visualizzare informazioni e servizi in tempo reale, tra cui gli eventi promossi dall’Atl del Cuneese, le previsioni di Datameteo, le webcam panoramiche e tanto altro.

Ciò è possibile grazie alla connessione con la piattaforma software i-Gate, sulla quale si basa anche l’omonima app scaricabile gratuitamente su smartphone, con cui è possibile attivare le prese di corrente presenti sulla panchina e soprattutto interagire con i servizi e le informazioni offerte (ad esempio l’elenco per categorie delle attività commerciali di Cuneo).

Tali novità rientrano nel progetto “Distretto Urbano del Commercio di Cuneo” promosso dal Comune e si avvalgono della collaborazione dell’azienda cuneese Tecno World Group. La seconda panchina verrà rimontata nella zona di piazza Europa (in corrispondenza del civico 3, lato Gesso) non appena sarà realizzato l’intervento già programmato di riqualificazione dell’area.

“Le panchine smart – dichiara il vicesindaco Luca Serale - sono un altro passo avanti verso una città più connessa e funzionale. Grazie al nuovo monitor e alla app, cittadini e turisti potranno informarsi facilmente sugli eventi in programma sul territorio ma soprattutto sui negozi del capoluogo, valorizzando così il commercio di prossimità”.

Così Alberto Mandrile, CEO e Founder di Tecno World Group: “L’app i-Gate è stata studiata per essere alla portata di tutti, con un’impostazione intuibile e diretta che permette di svolgere diverse azioni in pochi e semplici passaggi e connettere le diverse comunità del territorio. Prossimamente tutti i negozi dell’altipiano riceveranno ed esporranno una vetrofania per invitare i clienti a scaricare l’app, disponibile su tutti i digital store”.