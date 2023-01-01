In città una folla in movimento: "Da Cuneo a Gaza la lotta è la stessa"

ALICE MARINI - "Da Cuneo a Gaza, la lotta è la stessa. Un livello di mobilitazione che non si vedeva da decenni: potremo dire di esserci stati".

Migliaia di persone, soprattutto studenti e bambini, si sono radunate in piazza Europa a Cuneo per un corteo incredibilmente partecipato. Slogan e messaggi di solidarietà alla Flotilla e al popolo di Gaza hanno attraversato le vie del centro nel giorno dello sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati, indetto dalla CGIL e sindacati di base.

Una quarantina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate e sequestrate dalla marina israeliana a 70 miglia da Gaza, in acque internazionali. Circa 400 attivisti sono stati arrestati – tra loro 46 italiani – e trasferiti in carcere. Per loro ora si apre la prospettiva dell’espulsione o di un processo. «Sono stati fermati, ma hanno comunque raggiunto l’obiettivo: dimostrare, una volta di più, la natura banditesca dello Stato di Israele», hanno dichiarato gli organizzatori.

Un ringraziamento da parte del coordinamento "Cuneo per Gaza", che da giorni abita il presidio di piazza Europa, è andato agli attivisti, ai portuali, alle organizzazioni politiche e sindacali che da due anni promuovono mobilitazioni contro il genocidio.

