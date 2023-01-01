In arrivo una nuova perturbazione: piogge diffuse in Granda e neve sulle Alpi

CUNEO CRONACA - Da martedì sera, la discesa di una vasta area depressionaria di origine nordatlantica verso il Mediterraneo causa deboli precipitazioni sparse lungo l'arco alpino, con quota neve sui 1100-1200 metri.

Nel corso della mattinata di mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - i fenomeni si estendono a tutta la regione e, tra il tardo pomeriggio e le prime ore di giovedì, si intensificano sul basso Piemonte, con valori localmente moderati e quota neve in lieve calo sui 900-1000 metri; le piogge si attenueranno poi dalla mattina di giovedì a partire dal Piemonte occidentale.

Infatti, la rotazione dell'asse della saccatura verso sud-est favorirà un graduale miglioramento del tempo e un ritorno a condizioni soleggiate nella giornata di venerdì, grazie all'innesco di correnti asciutte con rinforzi di foehn sull'alto Piemonte.

Mercoledì 3 dicembre

Nuvolosità: nuvoloso, con nubi in aumento nel corso della mattinata fino a cielo coperto. Locali foschie o nubi basse soprattutto nel pomeriggio.

Precipitazioni: dalle prime ore del giorno sparse sui settori alpini di confine, in estensione dapprima a tutto l'arco alpino poi, dalla tarda mattinata, anche al resto della regione, più diffuse e persistenti ad ovest. Dal tardo pomeriggio intensificazione sul basso Piemonte con picchi moderati al confine con la Liguria. Quota neve sui 1100-1200 m, in temporaneo calo sui 900-1000 m sul Cuneese tra il pomeriggio e la sera.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1400-1500 metri.

Venti: sulle Alpi deboli o localmente moderati sudorientali, sull'Appennino deboli orientali con rinforzi in serata; in pianura e collina generalmente deboli da nord-est.

Giovedì 4 dicembre

Nuvolosità: al mattino molto nuvoloso o coperto, dal primo pomeriggio locali schiarite sulle pianure centro-occidentali. Foschie in pianura al primo mattino.

Precipitazioni: fino al primo mattino moderate al confine con la Liguria, altrove deboli. Attenuazione a partire dal Piemonte occidentale dalla tarda mattinata, in successivo generale esaurimento. Neve sui settori alpini sopra ai 1100-1300 metri, localmente fino a 1000 metri sul basso Cuneese.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1500 metri.

Venti: sulle Alpi deboli variabili, sull'Appennino da nord-est. In pianura e collina deboli tra nord e nord-est

Venerdì 5 dicembre

Nuvolosità: al mattino parzialmente nuvoloso sul Piemonte occidentale e nuvoloso sul settore orientale. Dalle ore centrali ampie schiarite fino a condizioni soleggiate ovunque. Dalla sera foschie e nebbie su pianure orientali.

Precipitazioni: possibile nevischio a ridosso delle creste alpine di confine dalle prime ore del giorno fino alla tarda mattinata, per locali condizioni di stau.

Zero termico: in aumento fino a 1700 metri.

Venti: debole tramontana in montagna, con locali rinforzi in Appennino e modeste condizioni di foehn in Val Formazza e in Valle Ossola.